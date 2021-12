Ecco un nuovo rompicapo che ti farà andare letteralmente fuori di testa. Se trovi il gatto sei un genio, ci riescono in pochissimi

Affrontare e risolvere rompicapi è sempre un ottimo strumento per allenare la propria mente e mettere alla prova le proprie abilità visive. Gli indovinelli sono molto utili per capire qual è il livello delle abilità logiche e, spesso, di misurare quanta pazienza si ha.

Il rompicapo che ti proponiamo oggi è letteralmente da mettersi le mani tra i capelli. Ti farà andare fuori di testa e probabilmente getterai la spugna. Ma non demordere, ti forniremo un indizio per aiutarti. Guarda l’immagine, se trovi il gatto sei un genio!

Riesci a risolvere il rompicapo? Se trovi il gatto sei un genio

Se anche oggi volete mettervi alla prova e misurare le vostre abilità logico-visive con un divertente rompicapo, mettetevi comodi perché ne abbiamo uno davvero interessante. In questa foto, apparentemente normale, si nasconde un tenero animale.

A prima vista, infatti, sembra che in questa stanza non ci sia nessuno (tranne chi ovviamente ha scattato la foto) ma, in realtà c’è un tenero felino che gioca a nascondersi. Riesci a risolvere il rompicapo? Se trovi il gatto sei un genio. Ma non farti troppe aspettative: in pochissimi riescono a risolvere questo rompicapo.

Test come questo riescono facilmente a ingannare il nostro cervello. È quasi impossibile, infatti, trovare il gatto e servirà tutta la concentrazione possibile per risolverlo con successo. Ricorda, però, che i gatti si poggiano sempre su giacigli confortevoli e un po’ “nascosti”. Ti forniamo un particolare dell’immagine come indizio.

Nello zoom della foto che ti abbiamo fornito c’è sicuramente il gatto. Ma, attenzione, anche adesso sarà difficile trovarlo. Più di questo non possiamo fare, adesso dovrai assolutamente affidarti alle tue abilità di investigatore.

Trovato? Se sei arrivato a questo punto, probabilmente hai risolto il rompicapo. In caso contrario hai deciso di abbandonare il test e unirti alla schiera di quelli che non sono riusciti a vincere la sfida. Ecco quindi la soluzione definitiva.

Come puoi vedere nel dettaglio, il gatto era in bella vista, ma era diventato praticamente un tutt’uno con la televisione e il colore scuro dello schermo lo ha aiutato a mimetizzarsi perfettamente.