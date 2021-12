Vincita record al bar della stazione: L’importo gli ha cambiato la vita

Vediamo meglio che cosa è successo a questa persona che con l’acquisto di un gratta e vinci gli è praticamente cambiata la vita.

Tutti noi una volta ogni tanto abbiamo acquistato dei gratta e vinci per cercare di avere un po’ di fortuna a livello monetario.

Ma in pochissimi ci sono riusciti, vediamo in questo caso cosa è successo a questa persona, e quale gratta e vinci ha acquistato.

LEGGI ANCHE —> Freddie Mercury: ecco a quanto ammonta e a chi ha lasciato il suo patrimonio

Iniziamo con il dire che la vincita incredibile è stata fatta con un Miliardario Maxi, e la notizia è stata riportata anche dal giornale “Il Gazzettino”.

Gratta e Vinci: Ecco la vincita shock

La donna, ha vinto infatti una somma incredibile con il minimo sforzo, ma già alcuni mesi prima un piastrellista di origine brasiliane ha vinto ben 3 milioni di euro, con due biglietti fortunati, la prima volta ha vinto un milione e dopo solamente venti giorni ne ha vinti altri due.

Ma torniamo alla cliente del bar della stazione di Feltre, in provincia di Belluno, dove ha vinto ben 5 milioni di euro.

La donna, sembra abbia comprato tre biglietti, spendendo quindi un totale di circa 20 euro, una piccolissima parte se pensiamo a quanto ha vinto.

LEGGI ANCHE —> Natale: tutte le tradizioni particolari che ci sono nel mondo

In passato, lo stresso bar aveva fatto vincere un’altro suo cliente, e per la precisione dodici anni prima, la somma in quel caso era minore, se possiamo dire solamente due milioni di euro.

Per il momento la signore che ha comprato il gratta e vinci non sembra si si recata ancora nel locale per ringraziare dell’incredibile vincita, ma non si esclude che lo faccia nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la precedente vincita c’era stata anche un’inchiesta per verificare se il cliente avesse barato, ma tutto è rientrato nella norma ed ha potuto prendere i soldi della sua vincita.

Al momento oltre a complimentarci con la fortunata cliente del bar, ci domandiamo se mai ci presenterà e si mostrerà al pubblico come la fortunata vincitrice dei 5 milioni di euro!