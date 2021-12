Proviamo a fare insieme questo rompicapo difficilissimo, vediamo quanto sei acuto ed intelligente per risolverlo.

Proviamo a stimolare la tua capacità logico-matematiche con questo divertentissimo rompicapo. Il gioco è molto semplice: devi riuscire a risolvere l’operazione spostando un solo stecchino, in modo che si formino i numeri giusti per far venire come risultato 2. Sembra semplice, ma non lo è per niente. Ci sono diverse combinazioni di numeri che possono portare a questo risultato ed, inoltre, come abbiamo sottolineato immediatamente, avrai a disposizione una sola ed unica mossa per risolvere l’indovinello. Ecco perché è importante avere astuzia, una mente acuta e assolutamente capace di non perdere la concentrazione. Pronti? Ecco la soluzione al rompicapo.

Rompicapo – Soluzione

Come vedete, la soluzione era molto più semplice del previsto, è bastato spostare il bastoncino nell’addizione, trasformando l’operazione in una sottrazione. Trasferire quello stecchino sul 5, trasformandolo in un 9 e il gioco è fatto! L’operazione ha ora il giusto risultato 9-7 è uguale a 2. Eravate riusciti a risolvere il rompicapo? Sappiate che moltissime persone riescono a trovare la soluzione. Questo perché generalmente ci si focalizza esclusivamente sui numeri, dimenticandosi che anche i segni matematici sono realizzati con degli stecchini e quindi è possibile modificare anche quelli. Insomma, un vero inganno iniziale, su cui spesso ci si concentra erroneamente. Tuttavia, il dado è tratto e la soluzione è quella appena spiegata. Nel caso in cui tu non fossi riuscito a risolvere il rompicapo, non temere, sappi che pochissimi ci riescono al primo colpo e, in ogni caso, siamo sicuri che hai un grosso margine di miglioramento. Ricorda: la mente va tenuta sempre in allenamento e, se sei costante, riuscirai a diventare sempre più acuto e veloce a risolvere questo genere di rompicapi.