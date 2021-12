Ecco per te un nuovo rompicapo, ma occhio al tempo. Trova il topo in soli 30 secondi, ci riescono pochissime persone

Sei pronto per un nuovo e divertentissimo test? Ti attende un rompicapo particolarmente impegnativo ma altrettanto interessante. I protagonisti di oggi sono deliziosi funghetti di bosco, tra l’altro in perfetto tempismo stagionale, ma c’è un simpatico amico che si nasconde tra di loro.

Un piccolo animaletto, infatti, ha deciso di fare uno scherzetto e nascondersi tra questi deliziosi funghi. Dovrai riuscire, quindi, a risolvere questo rompicapo, ma occhio, stavolta hai un limite di tempo: trova il topo in soli 30 secondi.

Trova il topo in soli 30 secondi, riesci a risolvere il rompicapo?

Stavolta ammettiamo che è più difficile del solito. Il rompicapo che ti proponiamo oggi presenta una difficoltà in più: hai solo 30 secondi di tempo. Ma non temere, se hai seguito alcuni dei tantissimi test e rompicapi che pubblichiamo sul nostro sito avrai di sicuro una mente allenata.

LEGGI ANCHE –> TEST: LA POSIZIONE IN CUI TI SIEDI A TAVOLA RIVELA COME SEI VERAMENTE

Di certo non ti farà paura anche questo rompicapo e sarai pronto a risolverlo: trova il topo in soli 30 secondi. Sappi che ci riescono in pochissime persone, in quanto il limite di tempo aumenta vertiginosamente la difficoltà di questo enigma.

Tuttavia, possiamo fornirti un piccolo indizio su quella che è la posizione del simpatico topo. Il piccolo roditore si trova sulla parte sinistra della figura ed è nascosto dietro ad un funghetto con il cappello arancione a pois. Trovato?

Se pensi di esserci riuscito, hai gettato la spugna o, semplicemente, sono passati i 30 secondi, allora siamo pronti a fornirti la soluzione evidenziando la posizione del simpatico topo.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: TROVA IL PANDA TRA LE PILLOLE, NESSUNO CI RIESCE

Visto? Come ti abbiamo detto in precedenza, il simpatico topolino era nascosto proprio nella parte sinistra della figura, dietro un bel funghetto con il capello arancione a pois. Di certo si tratta di un roditore con grandi capacità di nascondersi, Sei riuscito a trovarlo prima dello scadere del tempo?