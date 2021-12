Sei pronto a risolvere un divertente e curioso rompicapo? Trova l’orso tra le renne. Per tanti risulta essere praticamente impossibile

Eccoci anche oggi nuovamente con un divertentissimo e curioso rompicapo. Anche questa volta, il test di logica che vi proponiamo è ambientato in una scena tipicamente natalizia. Ma non lasciatevi ingannare dalla fantastica aurea festiva, il rompicapo di oggi è molto complicato.

Nella figura che dovrete osservare ci sono i tipici animali che accompagnano Babbo Natale sulla sua slitta in giro per il mondo. Ma c’è un simpatico intruso che si è nascosto molto bene: trova l’orso tra le renne e risolvi il curioso rompicapo. Per molti è stato impossibile, tu ci riuscirai?

Trova l’orso tra le renne e risolvi il rompicapo

Il test che ti proponiamo oggi è particolarmente impegnativo e metterà a dura prova le tue capacità. Riuscirai a risolvere l’enigma? Trova l’orso tra le renne e metti in mostra tutte le tue capacità logico-visive. Per tantissimi è sembrato essere impossibile.

Ad un primo sguardo, potrebbe sembrare facile cercare e trovare un animale dalle sembianze completamente diverse dalle renne. Tuttavia, dopo aver girovagato con gli occhi su questa splendida illustrazione dell’artista Dudolf, nome d’arte del disegnatore Gergely Dudas, risulterà quasi impossibile riuscire nell’impresa.

Con l’arrivo del Natale, fare giochi di questo tipo e misurare le proprie abilità logico-visive risulta essere ancora più divertente, specialmente se i protagonisti della scena sono le famose e simpatiche renne. Perciò se vuoi occupare il tuo tempo libero con una prova di logica, trova l’orso tra le renne e metti alla prova le tue capacità.

Tra renne, pupazzi di neve e Babbo Natale, si nasconde infatti un simpatico orso con grandi abilità “mimetiche”. Sarà un’impresa riuscire a trovarlo, ma non demordere vedrai che con un po’ di impegno e (tanta) pazienza riuscirai a scovarlo.

Nella foto qui in alto vi abbiamo fornito un piccolo zoom sull’immagine dell’artista Dudolf. L’indizio che possiamo fornirvi è questo: l’orso si trova all’interno dello zoom ed è identico alle renne. L’unico cambiamento è il fatto che non possiede le corna è ha delle orecchie arrotondate. Buona indagine!