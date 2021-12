Il paradiso delle signore shock: Vittorio caccia Agnese

Vediamo meglio insieme che cosa succederà oggi per quanto riguarda il nuovissimo appuntamento della nostra soap opera.

Anche oggi, 9 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di questa sesta stagione per quanto riguarda il nostro amatissimo programma, ovvero Il paradiso delle signore.

Dove succederà qualcosa di davvero particolare che ci lascerà senza parole, ma vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Iniziamo con il dire che il Paradiso delle signore ha rischiato veramente tanto perchè c’è stato un incendio.

Il paradiso delle signore: Vittorio caccia Agnese

E’ stata una distrazione da parte di Agnese che ha messo in pericolo tutto, la donna, infatti molto preoccupata per tutto quello che sta succedendo a casa, ha lasciato il ferro da stiro accesso, che ha causato un focolaio.

Fortunatamente verrà evitato il peggio ma reazione di Vittorio non può non essere che quella, ovvero la invita a prendere una pausa e lasciare il lavoro.

Questa notizia, ovviamente per la sarta e per la sua famiglia sarà una cosa scioccante, mentre per quanto riguarda il Paradiso è tornato il magico albero di Natale.

Su di questo albero, poi è possibile lasciare dei bigliettini per far si che si avverino i proprio desideri, sia per lo staff che per i clienti di passaggio.

Dora, è in ansia di scoprire che cosa ha scritto Nino, per il quale ha ancora una bella cotta anche se è a conoscenza che si tratti di un seminarista, ma forse, per la prima volta, l’interessa verrà ricambiato anche dal ragazzo?

Per quanto riguarda invece la bella Flora, Adelaide pensa di averla in pugno, perchè ha capito che ha scoperto alcune informazioni sulla sua famiglia e sulla scomparsa di Achille.

Ha quindi pensato ad un piano per poterla fermare, e di conseguenza lo sta mettendo in pratica.

Ma la giovane, non sembra assolutamente farsi spaventare dai modi di fare della Contessa, perchè vuole scoprire tutta la verità.

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per capire come si svilupperà tutta questa complicata vicenda, sempre alle 15.45 circa sulla Ra.