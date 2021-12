Per questi segni tornerà presto a splendere il Sole. Avete passato un periodo davvero difficile, ma tutto questo sta finalmente per finire.

Che siate forti oppure più deboli, che siate audaci oppure meno intraprendenti, che siate eccentrici o più stabili, ognuno di noi attraversa più di un periodo buio. La vita è come una rosa, di cui si possono ammirare i petali, accettandone le spine. Sicuramente il segno del Capricorno, dello Scorpione e del Cancro sanno di cosa stiamo parlando, proprio perché in questo preciso momento state affrontando un periodo davvero buio ed impervio. Abbiamo però una bella notizia per voi, le stelle sono passate dalla vostra parte e il Sole tornerà presto a splendere nelle vostre vite.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: Ecco svelati i difetti dei vari segni zodiacali

Il dolore è finito – Ecco i segni più fortunati

Del resto si dice “gli ultimi saranno i primi”, gli altri segni zodiacali sono stati molto fortunati negli ultimi tempi. Ora però tocca a voi: Capricorno, Cancro e Scorpione, il tempo del dolore è ufficialmente finito. Ci rivolgiamo al Capricorno: avevi un sogno nel cassetto, ma hai deciso di non perseguirlo. Stavi vivendo un periodo molto difficile e le circostanze non ti consentivano di dedicarti davvero a te e ai tuoi desideri. Quel momento è finito! Quel sogno che hai abbandonato, riprenditelo, le stelle sono dalla tua parte, sfrutta questo momento!

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: Questi 3 segni sono super fortunati!

Per quanto riguarda lo Scorpione, sappiamo quanto sia difficile per te fidarti delle persone. In questo periodo hai affrontato delle delusioni e delle batoste non da poco, sicuramente ora ti sentirai tradito nel profondo. Eppure, arriveranno per te le persone giuste. Il momento è propizio per te, capirai che non sono tutti uguali. Finalmente troverai chi ti ama veramente.

Infine, per te Cancro, è venuto per te il momento di splendere sul lavoro! Per mesi hai avuto problemi di fiducia in te stesso, ti sei sentito meno degli altri, incapace di seguire il ritmo. Ora troverai la tua forza e riuscirai a dimostrare di essere un grande e brillante lavoratore. Buona Fortuna!