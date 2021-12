Il paradiso delle signore shock: va a fuoco, ed è colpa di Agnese

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 8 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con le avventure e gli intrighi che accadono al Paradiso delle signore.

Cerchiamo quindi di capire bene che cosa sta succedendo ad Agnese in questo momento così complicato per lei.

Iniziamo con il dire che il rapporto tra Marco e Stefania inizia ad essere davvero particolare e pieno di attrito.

Agnese e l’incendio al Paradiso delle signore

I due giovani, infatti cercano di collaborare per il Paradiso Market ma l’impresa sembra davvero difficile.

Stefania, infatti tiene assolutamente sotto controllo tutte le mosse di Marco e se dovesse fare qualcosa che non trova giusto, ovviamente sarà pronta ad ostacolarlo.

Veronica poi, le ha chiesto di controllare Gemma che sta uscendo con Marco, e Stefania prendere assolutamente sul serio questa richiesta.

Per quanto riguarda il Grande Magazzino si inizia a sentire l’aria del Natale, ma in casa Amato nulla va per come doveva essere.

Salvatore, infatti, come sappiamo è andato via di casa dopo che ha scoperto la madre con Armando.

Il giovane non riesce a mandare giù questo grave tradimento ed Agnese è sempre più disperata.

A peggiorare poi il momento è anche l’operazione di Tina che è sempre più vicina ed ovviamente preoccupa tutti.

Agnese, in questo clima difficile compie un grave e molto pericoloso guaio, infatti lascia il ferro da stiro acceso in Atelier, e questo provoca un incendio al Paradiso.

Per quanto riguarda invece Dora, sembra che torni nuovamente all’attacco di Nino, il giovane infatti aiuterà a sistemare il grandissimo albero di Natale al centro del magazzino.

La giovane, infatti pensa che questo è il momento perfetto per riavvicinarsi al ragazzo che si era dovuto allontanare.

Anche perchè il giovane è un seminarista, ma forse Dora non si è arresa del tutto a questa scelta del ragazzo.

Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni sempre in onda sulla Rai alle 15.45 circa.