Alessia Marcuzzi: lo scatto super sensuale che stupisce tutti

Alessia Marcuzzi super sensuale in un nuovo scatto: la conduttrice ha deciso di prendersi del tempo per sé, ma continua comunque ad incantare.

Dopo anni passati ai vertici con diverse prime serate, fra reality show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ad un altro storico programma Mediaset come le Iene, la Marcuzzi ha deciso in questo periodo di rallentare, allontanandosi per un momento dal mondo dello spettacolo.

L’ex-modella, attrice e conduttrice classe ’72 ha deciso di prendersi una pausa per ritrovare sé stessa, prendendosi un momento da dedicare esclusivamente alla sua persona; pur lontano dalla TV però, la romana non ha nessuna intenzione di smettere di mostrare la sua bellezza senza limiti.

Alessia Marcuzzi super sensuale nel nuovo scatto a sorpresa: ancora lascia tutti senza parole

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ‘2000, la Marcuzzi si è imposta come vera e propria icona di sensualità; con la sua bellezza e il suo fisico statuario, caratterizzato da curve da capogiro e gambe lunghissime da far girare la testa, ha sempre stupito tutti.

Nell’ultimo decennio, con il suo talento e la sua simpatia si è imposta anche come conduttrice, diventando un punto fermo del palinsesto Mediaset; a 49 anni, la conduttrice romana mostra ancora una bellezza sorprendente, che nulla ha da invidiare alle showgirl della nuova generazione.

A conferma di tutta la sua sensualità arriva un nuovo scatto, dopo che la Marcuzzi ha alzato la temperatura questa estate mostrandosi in bikini e addirittura senza veli; nonostante il freddo avanzi in tutta Italia, quando posta lei l’atmosfera è sempre bollente.

Su Instagram, la Marcuzzi ha postato una nuova foto che la coglie proprio durante un servizio fotografico, a cui si è sottoposta di recente; con un outfit total black, la conduttrice viene immortalata sdraiata su un divano nero di pelle, con una giacca abbinata e delle sensualissime calze.

Girata di profilo e con una mano a raccogliere i lunghi capelli biondi, Alessia mette in primo piano le sue lunghissime gambe, ancor più fascinose grazie alle calze; eleganza e sensualità da tutti i pori per la conduttrice, che pur lontana dalla tv continua a stupire veramente tutti quanti.

“Scatto rubato durante uno scatto” scrive la Marcuzzi, con un gioco di parole, nella didascalia; i follower hanno riempito di mi piace la foto, così come sono tantissimi i commenti.

“Che guapa!”scrive Francesca Manzini, mentre Marina la Rosa esprime il suo apprezzamento con un emblematico “Wow”, che racchiude lo stupore di tutti di fronte alla sensualità della conduttrice.