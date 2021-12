Pensi di essere più portato/a per lo Yoga o per il Pilates? Ecco cosa rivelano su di te queste discipline, con questo test ti sorprenderai

Preferisci fare Yoga o sei un fan del Pilates? Nonostante possano sembrare due discipline simili tra loro, ci sono particolari differenze. Per entrambe, l’attrezzatura principale è un semplice tappetino e gli esercizi focus riguardano lo stretching e la respirazione profonda.

Quello che non sai è che, in base alla tua preferenza, Yoga o Pilates possono rivelare tanto su di te e sulla tua personalità. Se vorresti scoprire qualcosa in più su di te, allora risolvi questo test e sorprenditi da quello che possono offrirti queste due bellissime discipline.

Test: Yoga o Pilates? Ecco cosa rivelano di te

Se vuoi scoprire qualcosa in più su quella che è la tua personalità, potresti provare a realizzare questo test che ti proponiamo oggi. Tra le discipline più diffuse in palestra, infatti, ci sono Yoga e Pilates: quali delle due preferisci?

Lo Yoga è una disciplina molto antica nata in india circa 5000 anni fa. Si basa su alcuni insegnamenti spirituali e si fonda su esercizi di stretching. Per quanto riguarda il Pilates, invece, parliamo di una disciplina più recente. Nasce infatti negli anni ’20 dal suo inventore, Joseph Pilates, con lo scopo di aiutare le persone affette da dolori articolari e lesioni.

Non tutti amano entrambe le discipline, o comunque scelgono di preferire una delle due. Fa questo test. Tu quale scegli: Yoga o Pilates? Ecco cosa queste due discipline possono rivelare su di te.

Pilates

Se hai scelto il Pilates, vuol dire che sei una persona ambiziosa e molto dinamica. Ti prendi cura di te stesso e della tua mente, sei alla continua ricerca di miglioramenti e di nuovi obiettivi. Sei instancabile e coltivi continuamente nuovi interessi;

Yoga

Se invece hai scelto lo Yoga, significa che sei una persona dotata di molta saggezza. Cerchi sempre di andare oltre e non ti poni mai limiti. Sei molto intuitivo e non ti piace rimuginare molto prima di prendere una decisione. Ma, a seconda delle circostanze, a volte riesci anche ad essere più razionale.