Test: quale colore preferisci? Ecco cosa rivela su di te

Vediamo meglio insieme in base alla tua risposta in questo divertente test che cosa rivela su di te, che ancora non sai.

Come sappiamo i test sono un momento divertente per rilassare la nostra mente, e sfidarsi anche con amici e parenti.

In questo caso, dobbiamo solamente scegliere un colore che ci attira immediatamente guardandolo, e scopriremo qualcosa su di noi, che non pensavamo!

Se ci abbiamo fatto caso, nella fotografia vi chiediamo di sceglie tra questi quattro bellissimi colori invernali.

Test: quale colore preferisci?

Ovvero, cosa preferite tra il Bianco, il grigio chiaro, il blu e l’azzurro? Scopriamo insieme che cosa rivelano di noi.

Se abbiamo scelto il colore bianco, siamo delle persone che pensano sempre mille volte a quello che devono dire, quasi a sembrare antipatiche.

Per te la verità viene sempre e comunque prima di tutto, e per questo motivo non sopporti nemmeno le mezze bugie.

Sei stato attratto, invece da colore grigio chiaro? Sei una persona che se decide una cosa è quella, ma sei anche molto incerto ogni volta.

Ogni volta che devi decidere una cosa la guardi da talmente tanti lati e con tante cose vicino, che difficilmente ti schieri da un solo lato.

Ti piace il blu? Sei una persona estremamente riservata, alla quale non piace assolutamente mettersi in mostra, tu fai tutto senza che gli altri ti vedano.

La tua vita privata? La conoscono solamente le persone che sono vicinissime a te, per gli altri sei un mistero, per te il silenzio è veramente d’oro.

Sei stato attratto dall’ultimo colore, ovvero l’azzurro? Sei una persona molto allegra e che non ha mai lasciato in disparte il bambino che c’è dentro di se.

Hai una grandissima fantasia ed immaginazione, i sogni che fai sono veramente enormi, ma non ti arrendi quasi mai per realizzarli, anche in parte, vedi sempre quello di bello che la vita ha da offrirti!