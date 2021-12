Cecilia Rodriguez, il maglione scopre tutte le sue forme: la showgirl e modella mostra ancora una volta una sensualità senza limiti.

In forma come non mai. La più piccola delle Rodriguez, sulla scia della sorella (attualmente in crisi col compagno Antonino Spinalbanese) conquista sempre di più, giorno dopo giorno, tutto il pubblico.

Classe ’90, Cecilia non ha di certo nulla da invidiare alla sorella Belen, mostrando come la bellezza sia veramente di casa; dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove tra l’altro ha conosciuto il suo attuale compagno, la “Checu” si è fatta ancora più apprezzare dal pubblico da casa.

Attivissima sui social, la showgirl argentina continua a mostrarsi sensuale come non mai, incantando tutti; il suo corpo statuario viene esaltato questa volta dal maglione.

Cecilia Rodriguez, il maglione scopre le sue forme: corpo da sogno per l’argentina

Guardando attentamente il suo profilo Instagram, notiamo come Cecilia non sia di certo restia a mostrarsi; con un fisico atletico e una bellezza tutta latina, con ogni foto la Rodriguez lascia tutti quanti a bocca aperta.

Le sue curve da capogiro, mostrate anche in vari calendari sensuali, non passano mai inosservate; anche d’inverno, la showgirl sa come alzare la temperatura, anche mentre sponsorizza dei prodotti.

La nuova foto la immortala infatti con un maglione nero della nuova linea di Terranova, che ha deciso di scegliere l’argentina come modella e testimonial; seduta davanti ad uno sfondo tutto rosso, a tema natalizio, viene esaltata la bellezza magnetica di Cecilia.

Oltre alle scarpe bianche, la Rodriguez indossa solamente un maglione lungo, dotato di una profonda scollatura; il florido décollété di Cecilia ha ampio respiro e pare essere contenuto a fatica, tanto che per coprirlo è necessario il braccio della showgirl.

Nella didascalia del post, la Rodriguez sottolinea la sua collaborazione con Terranova, mentre la foto fa il pieno di like; tantissimi inoltre i commenti, sia di uomini che di donne, estasiati davanti al fascino magnetico dell’argentina.

Leggi anche –> Uomini e Donne: segnalazioni importanti su Armando, ecco cosa succede

“Wow la bellezza di Cecilia Rodriguez look pazzesco” scrive una fan, mentre un’altra giudica Cecilia “sempre più bella e sempre più appetibile”, evidenziando anche tutta la sua dolcezza.

Leggi anche –> Tutta colpa di Freud anticipazioni: arriva la notizia scioccante per Francesco

La Rodriguez sembra non abbia nessuna intenzione di smettere di incantare il suo pubblico e, sia gli uomini che le donne, la adorano ogni giorno di più; nel frattempo, lei si gode anche la relazione con Ignazio Moser che, a quanto pare, prosegue a gonfie vele.