Vediamo insieme questo test, che è di concentrazione dove riuscire a trovare un bidone senza coperchio è veramente complicato!

Come sappiamo i test, spesso ci possono chiedere semplicemente che cosa preferiamo tra varie immagini, ma alcuni ci fanno mettere in moto il cervello e lavorare.

Dobbiamo, come in questo caso, trovare un’immagine diversa da tutte quelle altre che sono uguali, proviamo quindi.

Iniziamo con il dire che durante i vari periodi di restrizioni molto forti per via della pandemia mondiale da Covid, sono nati tanti test, indovinelli e rompicapo.

Test: trova i bidoni senza coperchio

Perchè erano un modo di far passare le giornate se magari eravamo completamente chiusi nelle nostre abitazioni.

In questo caso, il test dei bidoni della spazzatura è stato inventato da una società televisiva messicana che si chiama Noticieros Televisiva.

Ovviamente, essendo molto particolare, ed anche molto difficile da risolvere, ha fatto veramente il giro del mondo.

Dobbiamo quindi, guardando l’immagine che abbiamo messo ad inizio dell’articolo, riuscire a trovare gli unici due bidoni della spazzatura che non hanno il coperchio.

Una cosa veramente difficile, che solamente gli occhi più attenti ed allenati, potranno trovare.

Sfidatevi come sempre con amici e parenti per vedere in quanti lo trovano, in redazione da noi sono stati molto pochi.

Ma se non siete riusciti a trovare la soluzione a questo test, veramente simpatico ma allo stesso tempo molto difficile, ci pensiamo noi.

Ecco qui di seguito evidenziato dove si trovano questi due bidoni che non hanno il coperchio come gli altri.

Una soluzione veramente non semplicissima, e se ci siete riusciti, vi facciamo i nostri migliori complimenti!