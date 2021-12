Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, Felicia dà l’ok alla relazione tra Camino e Maite: le due possono finalmente amarsi

Arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, prevista per il 3 dicembre su Canale 5. Ci sono importanti novità sulla difficile situazione tra Camino e sua madre Felicia, che non era per nulla convinta della relazione amorosa della figlia.

Secondo le anticipazioni, nella prossima puntata di Una Vita ci sarà un importante cambio di rotta della madre della giovane Pasamar: Felicia dà l’ok alla relazione tra Camino e Maite. Le due, infatti, potranno finalmente amarsi senza nascondersi dalla madre di Camino.

Felicia dà l’ok alla relazione tra Camino e Maite

Nelle scorse puntate, Maite aveva deciso con forza di tornare nel quartiere e dichiarare liberamente ciò che prova per la sua amata Camino. Sarà proprio nel momento in cui Maite incontrerà Liberto, incontrato per riscuotere il debito, che la giovane artista dichiarerà di voler riprendersi Camino e portarla a Parigi.

Leggi anche –> Segni zodiacali: ecco quelli che tradiscono maggiormente e con chi

Ma ci sono molte difficoltà per le due giovani amanti. Camino e Maite si amano molto, ma davanti a loro ci sono numerosi ostacoli. Primo tra gli altri sicuramente Felicia. La mamma di Camino non è felice della loro relazione, arrivando a far rinchiudere in carcere Maite.

Ma con la morte di Ildefonso Camino è libera da ogni vincolo e ormai ha preso la sua scelta: vuole seguire Maite a Parigi. A dare una mano a Camino sarà Anabel: l’amica della giovane Pasamar parlerà con Felicia che, alla fine, dà l’ok alla relazione tra Camino e Maite.

Leggi anche –> Gf vip: l’abbandono della bellissima Vip è imminente? Ecco la verità

Dopo le richieste di Anabel, infatti, Felicia accetterà a sorpresa la decisione di Camino. La giovane Pasamar potrà infatti seguire Maite a Parigi e stare con la sua amata. L’appuntamento con Una Vita, dunque, è per il 3 dicembre 2021, alle 14:10 su Canale 5.