Tipici della stagione fredda ed incredibilmente buoni. Quale bevanda preferisci? Quest’ultima ti rivelerà aspetti nascosti del tuo carattere.

Ecco un test un po’ particolare che analizza i tuoi gusti personali. L’Irish Coffee, il Vin Brulè e il Sidro di Mele sono bevande particolarmente consumate durante la stagione invernale, proprio per la loro capacità di avvolgerci in un caldo abbraccio. Quale di queste è la tua preferita? In base alla tua risposta, potremo scoprire aspetti del tuo carattere e della tua personalità.

Test – Quale bevanda preferisci?

Se hai scelto l’Irish Coffee sei decisamente un golosone pronto a godersi la vita. Questa bevanda infatti è preparata con caffè corretto con whisky irlandese, zucchero e tanta panna montata. Insomma, una bevanda che sicuramente scalda le gelide serate invernali, ma anche incredibilmente calorica. Questo però non è un problema per te: si vive una volta sola e ti sembra assurdo rinunciare ai piaceri della vita per qualche chilo di troppo.

Se hai scelto il Vin Brulé sei un amante delle tradizioni e delle cose semplici. La stessa schiettezza la usi nella vita di tutti i giorni: non ti interessa di risultare arrogante o scorbutico, la tua priorità è dire sempre la verità e quello che pensi. Questa bevanda infatti, è di origine contadina e la sua preparazione è piuttosto semplice: il vino caldo viene arricchito con chiodi di garofano, cannella, zucchero e noce moscata. Semplice e diretta, proprio come te!

Infine, se ami la classica bevanda al Sidro di Mele, sei dolce, affettuoso, premuroso e soprattutto aperto ad aiutare ed ascoltare chiunque abbia bisogno. Questa bevanda calda infatti, risulta particolarmente avvolgente, in grado di coccolarti e riscaldarti. Tu fai lo stesso con le persone che ti circondando. Il sidro di mele caldo si prepara con sidro, whisky, tè (verde o nero), limone, timo, cannella e anice stellato.