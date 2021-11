Love is in the air shock: Eda e Serkan si vedono dopo 5 anni

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento di oggi che è davvero importantissimo per la serie.

Anche oggi, 30 novembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, ed è un giorno davvero importante.

Perchè da oggi inizia la seconda stagione con un salto temporale incredibile, ma vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Tutto inizia con questi cinque anni da quando Eda scopre il segreto di Serkan, ovvero la sua malattia, che ha messo a durissima prova il loro rapporto.

Eda e Serkan: ecco la seconda stagione

I due ragazzi infatti hanno deciso di mettere fine a tutto, ed Eda ha addirittura deciso di lasciare per sempre Instanbul.

Si è infatti trasferita in Italia dove ha deciso di portare a termine i suoi studi, ed avremmo modo di vederla a Sile dove ha iniziato un lavoro come architetto paesaggista di un albergo.

Ma la notizia shock è ben altro, ovvero la giovane non è assolutamente da sola, con lei c’è la figlia Kiraz.

Per quanto riguarda Serkan, invece lui è sempre rimasto nella sua città ed è ancora il capo della ArtLife.

Continua la sua collaborazione storica con Piril, mentre Engin si occupa della sua famiglia e del piccolo Can.

Serkan, ha vinto la sua battaglia contro il tumore, ed insieme a Piril si stanno occupando di un progetto a Sile, e dovrà partire per andare sul posto, dopo che la sua collega ha un contrattempo con il figlio.

Appena arriva, vede una bambina bellissima che raccoglie delle more da sola, Serkan le chiede cosa sta facendo e la piccola dice che non vuole tornare a casa.

Decide quindi di portala con se all’incontro e lì rivedrà Eda dopo tanti anni, in un primo mento non crede sia vero, ma dalla gioia i due si lasceranno andare in un lunghissimo abbraccio.

Ma Eda nasconde un segreto, che Serkan non dovrà mai e poi mai sapere, dobbiamo attendere le prossime puntate per capire di cosa si tratta!