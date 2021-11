Test: riesci a trovare l’insetto nascosto? E’ impossibile!

Nuovo test, riesci a trovare l’insetto nascosto nell’immagine che viene proposta? E’ praticamente quasi impossibile, mettiti alla prova.

Il web ci propone sempre nuovi interessanti test, che delle volte puntano a farci scoprire dei lati nascosti della nostra personalità, mentre delle altre ci dilettano semplicemente mettendo alla prova il nostro ingegno e la nostra abilità d’osservazione.

Questo nuovo test sfida il tuo occhio, proponendo un’immagine nella quale si deve scovare un insetto; questa volta niente effetti ottici “artificiali”, ma semplicemente lo spettacolo della natura.

Sei già riuscito a trovarlo? Mettiti alla prova e sfida anche i tuoi amici sottoponendoli alla stessa immagine! Per avere conferma della soluzione, oppure per qualche piccolo indizio, continua a leggere.

Test, trova l’insetto nascosto nell’immagine: è quasi impossibile

L’immagine proposta è una vera e propria fotografia scattata e postata su Twitter dal Sussex Wild Life Trust; a quanto pare, a primo impatto sarebbero raffigurati semplicemente dei semplici rami spezzati, nulla di così “particolare” da osservare.

In realtà però, tra questi ramoscelli si nasconde un insetto, bravissimo nel mimetizzarsi: sei riuscito a vederlo? A primo impatto sembrerebbe quasi impossibile, a dimostrazione di come la natura può continuamente sorprenderci.

Non hai ancora trovato la soluzione? Fai molta attenzione al ramo che si trova al centro dell’immagine, messo a fuoco dal fotografo; partendo da destra, è quello sinistro. Pronto per scoprire la soluzione?

In realtà, il “rametto” in questione non è fatto di legno, bensì si tratta di una falena mimetizzata che durante il giorno rimane ferma sugli alberi o sul terreno, riuscendo perfettamente a passare inosservata.

Fingendosi un qualsiasi rametto di legno di betulla argentato, la falena riesce a non farsi vedere dai suoi predatori e a rimanere viva un giorno di più; un piccolo dono della natura per un animale decisamente molto più debole rispetto a tanti altri.

Queste falene sono solitamente più attive in estate, nei mesi che fanno da maggio a luglio; volano solo di notte, specie dopo la mezzanotte, in modo tale da evitare il contatto coi loro predatori, mentre di giorno vengono aiutate dai loro particolari colori.

Le aeree in cui questo tipo di falena pullula sono i boschi dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda; spesso si trovano anche nei giardini, attirando la presenza di uccelli e pipistrelli che amano cacciarle. Il Wildfile Trust, che ha postato la foto, consiglia di piantare edera, arbusti e bordure ricche di nettare per dare un benvenuto a questo tipo d’insetto così particolare.