Sabrina Salerno: bellissima con il miniabito che non si chiude sul decolletè

Sabrina Salerno sempre bollente è bellissima con il miniabito, che a quanto pare non riesce proprio a chiudersi sul décollété.

Solo in pochissime sanno alzare la temperatura quanto riesce a farlo Sabrina Salerno; nonostante Selvaggia Lucarelli, a Ballando con le stelle, le abbia chiesto di uscire da quel personaggio di “icona sensuale” che si è costruita nel corso della sua carriera, a 53 anni la cantante fa impazzire ancora tutti.

La bellezza non appare sfiorita e il corpo giunonico è quello di sempre; quanto alla sensualità, Sabrina decide di aumentarla sempre scatto dopo scatto. Questo nuovo post sul suo profilo Instagram mette ancora in evidenza quanto la cantante ligure possa far girare la testa a tutti quanti.

Sabrina Salerno bellissima col miniabito scollato, non si chiude sul décollété

Le sue curve prosperose sono ben note ormai a tutti: nel corso dei suoi concerti, Sabrina oltre a grande artisticità ha sempre mostrato una presenza scenica invidiabile, con un corpo che ha fatto sognare diverse generazioni.

Nel mondo delle influencer, la Salerno continua a svettare in sensualità usando proprio i social: attivissima su Instagram, non smette mai di mostrarsi più radiosa che mai.

Questo nuovo post la vede indossare un pomposo vestitino rosa, che lascia poco all’immaginazione; i bottoni non riescono a chiudersi proprio in concomitanza dell’abbondante décollété, che fa capolino contenuto a stento da un top nero elastico.

Con una mano sopra la testa e capelli biondi mossi, la Salerno è una vera e propria bomba di sensualità. “Retroscena di una coppia di ballo … trovate l’intervista questa settimana su Oggi” scrive la cantante nella didascalia, pubblicizzando l’intervista rilasciata al settimanale.

A Oggi, la Salerno ha raccontato a 360° la sua esperienza a Ballando con le stelle, dov’è guidata dal ballerino professionista Samuel Peron; a quanto pare, ci sono state delle difficoltà iniziali, con la cantante che voleva addirittura lasciare il programma.

Poi però ha continuato a mettersi in gioco, stringendo un bellissimo rapporto (professionale e d’amicizia) col suo maestro; i due si divertono e sono affiatatissimi tanto che, nonostante abbiano sfiorato l’eliminazione, è una delle coppie più amate del programma.

Caparbietà e sensualità, qualità che stanno emergendo anche al programma della Carlucci, hanno sempre contraddistinto Sabrina; nel frattempo, oltre che in pista, lei non perde occasione di lasciare tutti senza parole semplicemente con tutto il suo corpo.