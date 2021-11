Sono arrivate le anticipazioni di Amici 21: nella nuova puntata ci sarà una doppia eliminazione e un bacio shock

Finalmente arrivano le anticipazioni di Amici 21 per quella che sarà la puntata del 28 novembre 2021 e che andrà in onda, ovviamente, su Canale 5. Nella puntata registrata il 24 novembre, è andata in scena la sfida tra Andrea ed Elena.

Finalmente i due si sono sfidati e ad averla vinta è stata proprio Elena. Le anticipazioni di Amici 21 per la puntata del 28 novembre ci hanno dato il verdetto del primo eliminato dell’undicesimo appuntamento dello show di Maria De Filippi: Andrea.

Anticipazioni Amici 21: Andrea primo eliminato e bacio shock

Dopo la sfida tra Andrea ed Elena, è toccato a Simone e Aisha battersi a colpi di danza e canto. Questa volta Simone non è riuscito ad imporsi e la vittoria è andata ad Aisha. È stato Andrea, quindi, il secondo eliminato della puntata del 28 novembre.

Le anticipazioni rivelano anche quelli che sono stati gli ospiti della puntata: Giulia Michelini e Tancredi, ex concorrente del talent show targato Mediaset. Inoltre, l’attrice ha anche stilato la classifica dei concorrenti, che vede in cima tre studenti: Nicol, Sissi e Luigi.

Come promesso da Raimondo Todaro, Mattia non si è esibito, mentre ad aggiudicarsi la prova Tim è stata Serena. Durante la puntata, inoltre, ci sarà una bellissima interpretazione di LDA che ha cantato nuovamente la canzone assegnatagli da Anna Pettinelli, grazie alla quale ha vinto nella prova Oreo.

Durante le registrazioni della puntata di Amici del 28 novembre 2021, è andato in scena un bacio a tratti divertente. Nella challenge di rumba con Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ha infatti baciato Raimondo Todaro.

Inoltre, la nipote del grande Adriano Celentano ha introdotto nel programma una nuova promettente allieva: una ballerina che l’insegnante aveva notato durante i casting. Per scoprire cosa succederà, dunque, l’appuntamento è per il 28 novembre 2021 su Canale 5.