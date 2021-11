Ancora non hai scelto che regalo fare a Natale ai tuoi cari? Ecco qualche spunto di regalo fai da te che potrebbe aiutarti. Facile, sostenibile ed economico!

Natale è ormai alle porte e come ogni anno tutti cerchiamo il regalo perfetto per le persone a cui vogliamo bene. Spesso i destinatari dei nostri presenti natalizi sono tantissimi e comporterebbero un grande investimento economico ma a volte basta anche un piccolo pensierino per far capire loro tutto il nostro affetto: ecco che i regali fai da te arrivano in nostro soccorso! Sono la soluzione ideale per poter assicurare a tutti un regalo apprezzato senza per forza spendere cifre spaventose.

Non è solo una questione economica, però: i regali home made si distinguono per la loro originalità ed unicità e sono fatti con il cuore, dedicando tempo e cura alle persone a cui vogliamo bene. Inoltre, possono essere anche ecologici se per realizzarli usiamo con intelligenza il riciclo creativo. Insomma, perché non optare per un bel regalo personalizzato fatto in casa con tanto amore? Se sei a corto di idee non preoccuparti: ecco una lista con qualche spunto da cui puoi partire per personalizzare il tuo regalo perfetto!

Cosmetici fai da te

Spesso a Natale vengono regalati Shampoo, Balsami e creme. Ma potresti stupire i tuoi amici e la tua famiglia con un regalo decisamente originale: cosmetici fatti proprio da te! Un’idea può essere quella del burrocacao handmade. Non spaventarti, realizzarlo è più semplice di quello che può sembrare: ti serviranno solo un bel contenitore, meglio se trasparente, dentro il quale colare un mix di cera d’api, burro di karitè e olio di jojoba, insieme all’olio essenziale preferito dalla persona a cui vuoi regalarlo. Rimarrà stupita dal profumo e dalla morbidezza del tuo balsamo per labbra: effetto “wow” garantito!

Altrimenti, soprattutto se il destinatario del regalo è particolarmente attento all’ecologia, puoi creare una saponetta di sapone Marsiglia fatta in casa, che può essere usata in doccia oppure anche per le pulizie di casa.

Avrai bisogno di soli due ingredienti: acqua e soda caustica (da maneggiare con tutte le opportune precauzioni), oppure la lisciva. Se stai pensando ad un sapone destinato alla pelle puoi aggiungere le proprietà nutrienti dell’avena, dell’olio extravergine o dell’amido di riso.

Un regalo di Natale direttamente dalla tua cucina

I regali culinari sono sempre tra i più apprezzati. Fatti con tanto amore e pazienza, i destinatari non potranno far altro che apprezzarli, soprattutto le loro papille gustative! In questo caso occorre fare attenzione ai gusti delle persone a cui volete destinare il dono e soprattutto ad eventuali intolleranze od allergie ma, una volta accertati di questo avrete il via libera per sbizzarrirvi tra marmellate, conserve, salse, preparati per torte e chi più ne ha più ne metta. Come tocco finale, puoi divertirti a decorare i barattoli con spago, rafia o un nastrino natalizio con tanto di cartellino scritto a mano con il contenuto e gli ingredienti. Poi, puoi comporre il tuo set in un bel cesto di vimini sul quale applicare qualche decorazione.

Leggi anche -> Broccoli: come pulirli per levare vermi e parassiti veramente

Uncinetto o ferri: il lavoro a maglia

Cosa c’è di meglio di un bel regalo personalizzato che tiene caldo durante le fredde giornate d’inverno? Certo, questo non sarò il solito paio di calzini o la sciarpa che ogni anno la zia compra nel negozio dietro casa e poi dona a qualcuno. Fatto con tanto amore, un lavoro a maglia è sempre un pezzo unico e diventa così il regalo perfetto per qualcuno a cui vogliamo bene. Anche in questo caso le opzioni sono molte, a partire dal tipo di filato da utilizzare: sintetico, cotone o lana, che può essere di diverse dimensioni e colori e utilizzato con diversi strumenti e tecniche quali i ferri o l’uncinetto.

Insomma, in questo caso la creatività fa da padrona e le tante combinazioni possibili portano a tantissimi diversi risultati: una sciarpa, un cappellino, un paio di guanti, ma anche un copri tazza o delle babbucce caldi per l’inverno. Chiedi al destinatario del regalo quali sono i suoi colori preferiti per essere sicuro che sarà un regalo gradito!

Il sacchetto profumato fai da te

Se sei una persona brava con il cucito potresti pensare a un set di sacchetti profumati con forme, dimensioni e colori diversi, magari anche a tema natalizio. Se invece non sei molto pratico e ago e filo non fanno proprio per te si può semplificare il processo: basta utilizzare un fazzoletto di tessuto scelto da te ed annodarlo con un nastro colorato. Al loro interno puoi metterci o la classica lavanda o un pot pourri a base di fiori misti con chicchi di riso ed oli essenziali. Una soluzione pratica ma efficace e sicuramente utile: cassetti ed armadi ringrazieranno!

Leggi anche -> Marmellate: ecco come sterilizzare velocemente i contenitori