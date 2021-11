Su La 7 è andato in onda un nuovo episodio di Grey’s Anatomy, in cui si da l’addio ad uno dei personaggi più amati dello show.

Lunedì sera è andato in onda su La7 un nuovo episodio della 17° stagione di Grey’s Anatomy, che segna l’addio definitivo di uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Andrew De Luca, dopo aver seguito la donna che riteneva essere una trafficante di donne, è stato accoltellato da un suo complice. Ed in seguito è stato portato d’urgenza al Grey-Sloan Memorial.

La dottoressa Altman e il dottor Hunt hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile: il dottor De Luca, infatti, perde la vita sul loro tavolo operatorio.

Il suo addio a Meredith Grey è stato, per molti fan, veramente straziante: infatti, i due ex fidanzati si sono ritrovati sulla spiaggia dei sogni della dottoressa Grey. Qui si dicono addio per sempre, dopo che De Luca corre tra le braccia della madre, morta anni prima.

Grey’s Anatomy: come viene trattata la morte di De Luca?

Essendoci ancora la pandemia, i funerali non si possono svolgere e per dargli un addio adeguato, il dottor Richard Webber ha deciso di fare una commemorazione in suo onore.

La dottoressa Altman, dopo questa perdita, è entrata in uno stato confusionale, facendo preoccupare non poco il suo ex fidanzato (e quasi marito) il dottor Owen Hunt.

La cardiochirurgo, infatti, farà molta fatica ad idratarsi ed a nutrirsi. In aiuto del primario di traumatologia arriverà la sua ex moglie, Amelia Shepherd, che aiuterà proprio il suo ex a comprendere lo stato in cui si trova la Altman.

L’interprete di Andrew De Luca è l’attore italo canadese Giacomo Gianniotti, che ha commentato così la sua uscita di scena, forse pensando che non era il momento giusto per De Luca abbandonare lo show, dato che aveva fatto tanto per curare il suo bipolarismo. E soprattutto perchè non si è data la possibilità di affrontare una vera e propria relazione con la dottoressa Grey.

Gianniotti deve molto al suo personaggio. E per questo ha deciso di farsi fare un tatuaggio relativo ad Andrew De Luca, ovvero l’orario della sua morte, 22:50