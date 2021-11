Anche le rughe sul tuo volto possono aiutarti a scoprire di più su di te. Fai questo test della personalità e indaga su te stesso

Le rughe sul volto possono avere molti significati. Nella maggior parte dei casi vengono intese come le più grandi rivelatrici del tempo che passa, ma in realtà possono dire molto di più, soprattutto sulla personalità della persona che le possiede.

Il test della personalità che ti proponiamo oggi ha l’obiettivo di studiare le rughe sul tuo volto e indagare ciò che queste rivelano su di te. Se vuoi scoprire di più sulla tua personalità questo è il test che fa per te: non dovrai fare altro che rispondere indicando la posizione delle tue rughe.

Ecco il test della personalità che ti dice cosa rivelano le rughe sul tuo volto

Non sempre le rughe sono viste di buon occhio da chi ne possiede. Spesso infatti sono associate all’invecchiamento della pelle e al passare degli anni. Ma, in realtà, queste possono rappresentare una valida risorsa per scoprire di più su sé stessi.

Il test della personalità che ti proponiamo oggi, va ad indagare proprio quest’aspetto del nostro comportamento e ci fornisce indicazioni in base alla posizione delle nostre rughe. Se sei curioso/a svolgi il test: non dovrai fare altro che leggere il risultato in base alle varie posizioni delle rughe.

Fronte

Le rughe sulla fronte sono un classico. Queste possono essere di vari tipi e di diverse posizioni, le quali rappresentano differenti personalità: le rughe orizzontali indicano una personalità che esprime molta saggezza e riflessione.

Se si tratta di rughe oblique, invece, parliamo di una persona che spesso risulta essere ansiosa e a volte puntigliosa. Mentre per le rughe verticali si parla di una personalità irascibile e spesso un po’ troppo contratta.

Occhi

Se hai delle rughe intorno agli occhi, comunemente chiamate “zampe di gallina”, significa che sei una persona molto socievole e aperta. Ti piace divertirti e giocare con gli altri, spesso infatti passi del tempo con le persone a cui vuoi bene;

Naso e Guance

Le rughe sulle guance sono sempre particolari e molto attraenti. Se hai delle rughe verticali, vuol dire che sei una persona molto ostinata e decisa, difendi le tue posizioni con forza e a volte non vuoi sentire ragioni. Se invece le tue rughe sono numerose e parallele, vuol dire he hai una grande sensibilità;

Bocca

Se hai delle rughe sulla bocca, parallele al labbro superiore, vuol dire che sei una personalità che vive una sessualità non soddisfacente o comunque con pochi stimoli.

Le rughe che si presentano sottili ai lati sono tipiche di quelle persone che spesso sorridono per dovere o educazione. Parliamo infatti di quelle persone che non badano troppo alle opinioni altrui.

Se invece hai delle rughe verticali sopra il labbro, sei una persona che fatica ad esprimere i propri sentimenti e a volte si sente giù per questo;

Mento

Le rughe sul mento, indicano quelle persone che spesso vivono in uno stato di indecisione e risultano essere poco determinate nel raggiungere i propri obiettivi. Preferiscono infatti la seduzione all’impegno per ottenere lo scopo desiderato;

Collo

Se hai delle rughe sul collo, allora vuol dire che possiedi una personalità molto passionale e alla continua ricerca di emozioni. Ti piace vivere al momento ma le tue aspettative per le esperienze a cui ti proponi sono sempre molto alte.