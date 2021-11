Il modo in cui fai i selfie può dire tantissimo sul tuo lato nascosto e sulla tua personalità: svolgi questo test e scoprilo subito

I selfie hanno rivoluzionato il modo di immortalare scene di noi in situazioni che vorremmo conservare per sempre. Con l’aiuto degli smartphone, infatti, ognuno di noi possiede una potente “macchina fotografica” in grado di fare comodamente degli stupendi “autoscatti”.

Negli ultimi anni, i selfie hanno interessato anche alcune branche della psicologia che indagano il comportamento delle persone. Il modo in cui fai i selfie, infatti, può rivelare tantissimo su di te. Se sei interessato a scoprire i tratti nascosti della tua personalità svolgi questo test. Rimarrai a bocca aperta.

Come lo fai? Il modo in cui fai i selfie rivela tanto sulla tua personalità

Ognuno di noi, almeno una volta, ha voluto immortalare un bel momento con qualcuno a cui vogliamo bene o un’occasione in cui si è davanti ad un monumento o ad evento importante. La tendenza è sempre quella di girare il telefonino verso di noi e scattare un bellissimo selfie.

Questa tendenza è diventata così diffusa che, il modo in cui fai i selfie, è diventato oggetto di studio per la psicologia, che ne è riuscita a ricavare importanti informazioni. Questo test ti mostra infatti alcuni tratti della tua personalità in base a come scatti i selfie.

Selfie del narcisista

Se sei una persona che tende a scattare molti selfie per pubblicarli sui social media, vuol dire che ti piace molto apparire e stare al centro dell’attenzione (il che non deve essere per forza una cosa negativa). Utilizzi i selfie per aprirti al mondo ed esprimere senza vergogna il tuo io.

Sei alla continua ricerca di approvazione della tua immagine da parte degli altri e non sei affatto dispiaciuto se tanti esprimono il proprio giudizio su di te. Ma attento a non esagerare e utilizzare i selfie come unico strumento di socialità;

Selfie del perfezionista

Se, quando scatti i tuoi selfie, sei alla continua ricerca della perfezione, vuol dire che sei una persona che non sempre è sicura di sé. Sei ossessionato dalla perfezione e spesso non sei soddisfatto del tuo aspetto fisico.

Questo ti porta a impiegare la maggior parte del tuo tempo a scattare foto, fino a quando non trovi l’immagine perfetta che ti soddisfa. Questo però va ad inficiare le tue relazioni personali, in quanto sei alla continua ricerca della proiezione perfetta della tua immagine, in qualsiasi contesto.