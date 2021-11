È sempre difficile tenere pulite le scarpe da ginnastica: vi sveliamo come pulirle in casa in modo facile e veloce

Se avete comprato delle splendide scarpe da ginnastica, o state valutando il loro acquisto, ma avete già deciso di utilizzarle il meno possibile perché avete paura di sporcarle non abbiate paura, in questo articolo vi veniamo in vostro soccorso!

Spesso le scarpe da ginnastica, soprattutto se bianche, si sporcano facilmente e tenerle pulite è un vero e proprio incubo. In questo articolo vi spieghiamo come pulire in casa le vostre scarpe da ginnastica bianche in modo facile e veloce.

Ecco come pulire in casa le scarpe da ginnastica bianche in modo facile e veloce

Parliamoci chiaro: le scarpe sono fatte per camminare e (molto semplicemente) toccare terra, quindi, possono sporcarsi facilmente, soprattutto se queste sono scarpe da ginnastica bianche che utilizziamo nella maggior parte delle occasioni.

Il colore chiaro, infatti, risalta ancora di più lo sporco e una semplice macchia potrebbe far sfigurare le nostre sneakers, soprattutto se queste sono in tessuto di tela. In questo caso la rimozione di queste macchie risulterà essere parecchio difficoltosa, ma siamo pronti a darvi alcuni suggerimenti in base al vostro tipo di scarpe:

Scarpe delicate: se le vostre scarpe sono particolarmente delicate o semplicemente temete di rovinarle e volete andarci piano, allora questo consiglio fa per voi. Vi servirà del bicarbonato di sodio, del detergente per capi delicati e un semplice spazzolino per i denti; Con l’occorrente che vi abbiamo elencato create una miscela omogenea e strofinatela, utilizzando lo spazzolino per i denti, fino a quando credete sia necessario. Successivamente lasciate asciugare e riposare;

Sporco ostinato: Se le vostre scarpe risultano essere molto sporche, allora vi suggeriamo un metodo per eliminare lo sporco ostinato. Si tratta dunque di una soluzione intensiva, non ideale per le scarpe delicate. Vi occorreranno uno spazzolino e un po’ di sale grosso. Spazzolate la scarpa sul punto dello sporco ostinato, in modo da “ammorbidire” la macchia. Successivamente versate sulla zona interessata il sale grosso e lasciate agire per almeno un’ora, poi risciacquate con acqua fredda e lasciate asciugare;

