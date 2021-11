Victoria De Angelis incontenibile, il top copre pochissimo di lei; la bassista dei Maneskin sfoggia tutta la sua bellezza e sensualità.

Victoria De Angelis è sulla cresta dell’onda e i fan non hanno nessuna intenzione di smettere di adorarla, considerando anche quanto stanno apprezzando tutta la sua bellezza.

Insieme a tutto il gruppo dei Maneskin, la bassista ha avuto un’ascesa senza precedenti; sul palco incanta con tutta la sua energia, mentre fuori è diventata un vero e proprio sex symbol per uomini e donne, lanciando una sfida diretta gli stereotipi di genere.

Ancora una volta, la nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram fa capire perché tutti sono pazzi di lei; nel festeggiare un nuovo (meritato) successo, è veramente da urlo.

Victoria De Angelis, il top copre pochissimo

Dopo il successo a Sanremo, all’Eurovision Song Contest e all’incredibile richiesta internazionale, abbiamo capito come i Maneskin dimostrano sempre e in ogni circostanza il loro inconfondibile stile, fatto d’energia e provocazione.

Non è da meno la bassista, che più volte sul suo profilo Instagram ha postato scatti in intimo o addirittura senza veli, mostrando sé stessa per come è davvero senza filtri, in un fascino e una sensualità unico in tutto il mondo della musica e in quello dello spettacolo.

Questa volta, la nuova foto ha immortalato Victoria con un particolare outfit, indossato per la serata degli MTV Ema, dove i Maneskin si sono aggiudicati il premio di Miglior rock band, primo trionfo in assoluto di un gruppo italiano nella categoria.

Per l’occasione, Victoria ha indossato un’appariscente giacca luccicante color oro e bronzo, che lasciata aperta offre alla vista il top striminzito nero; questo copre veramente pochissimo il petto della De Angelis, aumentando la sensualità della bassista.

Con la solita frangetta di capelli biondi, il trucco nero e vari accessori, Vic si mostra ancora una volta pienamente nel suo stile, lasciando estasiati i suoi tantissimi fan; infiniti sono i like al post, così come i commenti, molti dei quali definiscono la bassista “una bomba”.

Tutti pazzi per Victoria, che nel frattempo nella sua vita privata pare essere impegnata con una ragazza, nonostante lei non abbia dichiarato nulla e le informazioni provengano solamente da scatti “rubati” dai paparazzi.