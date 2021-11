Ilary Blasi ha sconvolto il web mostrando la sua borsa. Il costo è stellare, costa più di un’appartamento, ecco la cifra scioccante.

Quest’anno Ilary Blasi non può dire di aver conquistato un grande successo: il programma Star in the Star è stato più di una volta sull’orlo del precipizio, accusato di aver copiato spudoratamente due programmi concorrenti, ossia Tale e Quale Show e Il cantante mascherato (entrambi prodotti Rai). Nonostante le innumerevoli critiche ricevute sul web, Ilary non si è mai espressa a questo riguardo ed ha continuato a condurre la trasmissione Mediaset come se niente fosse.

Generalmente infatti, la showgirl – moglie di Francesco Totti – non è particolarmente avvezza alle polemiche mediatiche, anzi è forse la conduttrice meno attaccata dal popolo del web. Eppure, una sua recente Instagram stories ha fatto più scalpore rispetto alle altre: nell’immagine infatti, Ilary Blasi porta sulla spalla una borsa che costa quanto un appartamento!

Ilary e la borsa di Hermés – Il prezzo è scioccante!

Mentre una persona comune, in genere, deve aprire un mutuo di 20/25 anni per potersi permettere un appartamento da 300mila euro, i personaggi dello spettacolo quello stesso prezzo lo spendono per una borsa. Avete capito bene: nella recente stories di Instagram, Ilary Blasi sfoggia una borsa Kelly Hermés Himalaya che costa la bellezza di 300 mila euro! L’accessorio è realizzato con pelle di coccodrillo bianco (cosa penseranno gli animalisti?) e la chiusura contiene dei veri diamanti. La moglie di Totti porta sulla spalla un vero oggetto da collezione, tra l’altro rarissimo.

Ecco la foto che ritrae Ilary portare con nonchalance una borsa che costa quando un’abitazione da 100 metri quadri. Niente male per la showgirl, conduttrice di Star in the Star, Grande Fratello e L’isola dei famosi, ma cosa avrà pensato il povero Francesco Totti una volta ricevuta la fattura del pagamento?