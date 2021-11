Test di intelligenza visiva, guarda attentamente l’immagine, riesci a trovare il castoro? La sfida non è affatto facile, la maggior parte degli utenti non riesce a vederlo. Tu sei riuscito?

I test di intelligenza visiva stanno spopolando sul web, quello che vi proponiamo oggi sta facendo impazzire moltissimi utenti, credi di essere in grado di trovare la soluzione?

Prova a mettere in pratica le tue capacità cognitive, ma sappi che non è affatto semplice trovare l’anima che si nasconde in questa immagine e non stiamo parlando dell’asino.

Guarda attentamente l’immagine qui sopra, ti sembrerà assurdo ma al suo interno si nasconde uno scoiattolo. Sappi che questa sfida è molto più difficile di quanto pensi, quasi nessuno è riuscito a trovare l’animale. Buona fortuna.

Test visivo: trova lo scoiattolo e dimostra la tua intelligenza

Guarda attentamente l’immagine, riesci a capire cosa vedi? l’85% dei partecipanti è riuscito a vedere sono un asino, ma in realtà all’interno della stessa immagine è nascosto un castoro. Sei riuscito ad individuarlo? Divertiti a scoprire dove si nasconde!

Non è così semplice come credi, probabilmente non l’hai ancora trovato, questo test infatti è molto complicato soprattutto per via degli elementi ripetitivi.

Generalmente quelli che hanno trovato la soluzione ci hanno impiegato 2 minuti, tu quanto tempo impiegherai?

Se non sei ancora riuscito a trovarlo qui sotto ti mettiamo la soluzione:

Eccolo qua, non te lo aspettavi vero? ebbene si il castoro era nascosto nel muso dell’asino, quasi impossibile da scovare.

Tu sei riuscito a trovarlo?