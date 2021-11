Facciamo un simpatico test della personalità. Anch’esso farà uso delle illusioni ottiche: osserva l’immagine, cosa vedi per primo?

Il test che ti proponiamo utilizza le illusioni ottiche per analizzare i tuoi processi cognitivi. Ognuno di noi ha una personalissima percezione del mondo e da quella stessa percezione si possono capire moltissimi aspetti del nostro carattere. L’immagine precedentemente riportata ha una duplice forma e può nascondere due punti di vista diversi. Osservala bene e cerca di focalizzare il soggetto, il primo che vedrai rivelerà aspetti inquietanti della tua personalità.

LEGGI ANCHE —> Test: trova l’intruso, resterai senza parole!

Test della personalità – Cosa vedi per primo?

Se hai focalizzato la sagoma del gatto, la tua vita è decisamente all’insegna della libertà e dell’apertura mentale. Di conseguenza, odi tutto ciò che ti limita, sia fisicamente che mentalmente. Le persone che giudicano, che hanno una mentalità chiusa e bigotta, ti fanno letteralmente venire l’orticaria sulla spina dorsale. Per te non esiste limite nel legame con gli altri, la tua filosofia è una sola “se mi fa stare bene, continuo a perseverare“, tutto il resto non ti interessa ed influenza minimamente. In sostanza, sei libero e leggero come il vento.

LEGGI ANCHE —> Test: Cosa c’è di strano in questa frase? nessuno lo vede!

Se invece hai percepito prima la sagoma delle due persone, significa che sei una persona molto indipendente, che non ama molto le relazioni amorose. Preferisci di gran lunga circondarti di amici fidati, piuttosto che avere solo il tuo partner. Questo perché senti che le relazioni possano andare ad intaccare la tua autonomia ed, inoltre, non le consideri autentiche e durature. Nonostante questo, sei una persona che fa davvero di tutto per le persone che ha intorno e fai in modo di esserci sempre per la tua ristretta cerchia di amici.