Elisabetta Canalis: l’abito è cortissimo e le gambe sono in bella vista

Elisabetta Canalis lo fa ancora con l’abito cortissimo e le gambe completamente in bella vista: una bomba di bellezza e sensualità.

Il freddo avanza e tanti sono già in clima natalizio, ma con la Canalis l’atmosfera, per quanto invernale, è sempre bollentissima. La showgirl e conduttrice, anche grazie ai social, pare abbia iniziato una nuova fase della sua carriera e non aver perso nemmeno un briciolo di quel fascino che ha conquistato tutti.

L’ex-velina mora di Striscia la Notizia, nonostante abiti negli USA, è tornata alla ribalta sulla nostra tv grazie alla conduzione di Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8 e soprattutto de Le Iene, storico programma Mediaset lasciato “scoperto” da un’altra bellezza, Alessia Marcuzzi.

Il lavoro sembra quindi sorridere alla Canalis, che finalmente pare aver riabbracciato il pubblico italiano totalmente e nello specifico quello Mediaset, dopo l’esperienza a Zelig nel 2014. Come al solito però, nel frattempo, lascia i suoi fan di stucco mostrando tutta la sua sensualità.

Elisabetta Canalis, l’abito cortissimo mette le gambe in bella vista

A 43 anni, diventata mamma della piccola Skyler Eva solamente sei anni fa, nel 2015, la Canalis pare aver raggiunto non soltanto una maturità come conduttrice, ma anche come donna; il risultato è una bellezza sorprendente ogni volta che la si vede.

Dopo aver posato senza veli per diversi calendari sensuali, la Canalis incanta ancora oggi col suo fisico scolpito, risultando tra le showgirl e conduttrice più apprezzate a livello estetico dai tantissimi telespettatori.

La nuova foto, scattata per il settimanale femminile Donna Moderna, la immortala in tenuta invernale, con un lungo maglione sopra ad un vestitino in realtà cortissimo; le lunghe gambe di Elisabetta sono protagoniste in primo piano, con degli stivali di pelle a chiudere l’outfit.

“E’ arrivato il freddo” scrive la conduttrice nella didascalia, a giustificare l’outfit col quale ha posato; sensualissima come non mai però, coi suoi scatti lei è sempre capace di alzare la temperatura.

Come spesso succede, sono tantissimi i like alla foto, così come i commenti che vedono tra le più gettonate l’emoticon della fiamma; il collega Paolo Conticini, invece, commenta con un applauso, racchiudendo in una sola emoticon il pensiero di tutti di fronte a una bellezza rara come quella della Canalis.