Claudia Pandolfi ricorda la sua esperienza sul set di Un medico in famiglia e si lascia andare a rivelazioni scioccanti.

Nonostante Claudia Pandolfi sia particolarmente riservata, la sua figura rimane sempre sulla bocca di tutti per le sue incredibili interpretazioni. Da anni infatti, l’attrice è riuscita ad affermarsi sempre di più nel panorama cinematografico e televisivo italiano e sono poche le serie che non la vedono protagonista. Solo in questo periodo la vedremo in ben due progetti, uno al cinema e uno sul piccolo schermo: rispettivamente Per tutta la vita e Un professore, serie che ha debuttato proprio ieri 11 novembre.

Proprio in occasione di questi nuovi progetti, Claudia Pandolfi sta girando per molti programmi Rai, con lo scopo appunto di pubblicizzare il film e la serie: è stata ospite mercoledì 10 novembre a I Soliti Ignoti e, recentemente, ha concesso un’intervista a Serena Bortone. Proprio in occasione di questa intervista, l’attrice si è abbandonata ai ricordi ed ha fatto riferimento ad uno dei primissimi ruoli da lei interpretato, quello di Alice Solari.

Claudia Pandolfi fu Alice Solari in Un medico in famiglia

Il personaggio di Alice Solari di Un medico in famiglia ci fece compagnia per appena due stagioni, eppure la talentuosa attrice rimane uno dei membri del cast più amato dal pubblico a casa. La sua storia con Lele, in particolare, appassionò moltissimo i telespettatori italiani, tanto che l’abbandono di Alice lasciò a molti l’amaro in bocca.

Proprio in occasione dell’intervista con Serena Bortone, Claudia Pandolfi ha fatto riferimento alla sua esperienza sul set di Un medico in famiglia, raccontando di come la notorietà improvvisa la disorientò particolarmente: “Fu scioccante, assolutamente ansiogeno, io sono una persona molto riservata” – sono state le parole dell’attrice – “Ad un certo punto stavo male, quando hai troppa attenzione dalle persone hai assolutamente bisogno di isolarti”.

Tuttavia, nonostante tutto, con il tempo l’attrice è riuscita a gestire e controllare la notorietà che l’ha invasa fin da subito ed ha così proseguito con la sua brillante carriera. Proprio ieri sera infatti, ha debuttato Un professore, progetto che vede protagonista Alessandro Gassmann. Chissà quali altri bellissimi progetti avrà in serbo per noi la talentuosa Claudia Pandolfi. Staremo a vedere.