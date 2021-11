Ecco un piccolo test di intelligenza: osserva l’immagine, riesci a trovare il gatto? Pochissime persone ci riescono.

Come spiegato nella foto, ben l’80% delle persone si arrende di fronte a questo test. Cerca quindi di entrare nella fascia di quel 20% che invece ha l’intelligenza e soprattutto lo spirito di osservazione necessari a trovare il gattino nella foto. Per quanto riguarda i possibili indizi, siamo già stati particolarmente buoni, in quanto ti abbiamo rivelato cosa si nasconde in questa dolce immagine di campagna.

Proprio lì, tra le siepi, c’è un piccolo amico perfettamente mimetizzato. E’ sempre buona cosa allenare il nostro spirito di osservazione, la vista, la mente e stimolare costantemente la nostra attività cerebrale, in quanto questi meccanismi sono semplicemente frutto di un costante esercizio. Se proprio non riesci in questo test, ma decidi di perseverare, potresti benissimo riuscire nel prossimo. Bene, vediamo quindi dove si nasconde questo simpatico gattino.

Ecco la soluzione del test – Lo vedi ora?

Adesso non puoi proprio non riuscire a vederlo, perché ti abbiamo indicato con una freccia dove devi volgere il tuo sguardo. Il gattino è un soriano, perfettamente mimetizzato con i colori dell’erba secca. Probabilmente la foto deve essere stata scattata durante i primi giorni di giugno, il caldo ha trasformato la vegetazione in un dorato color sabbia, esattamente lo stesso colore del manto del piccolo amico a quattro zampe.

Ci auguriamo che tu faccia parte del 20% che è riuscito a scorgere il musetto in lontananza, se hai vinto questo rapido test, potrai decisamente vantarti della tua intelligenza e del tuo spirito d’osservazione sopraffino. Se invece hai fallito, non demordere! Il cervello va allenato, prova tanti test di questo tipo e vedrai che le tue capacità cognitive diventeranno via via sempre più acute.