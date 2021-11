Fare sport per chi lotta contro un tumore è molto importante e potrebbe aiutare tanto. Ecco cosa dice lo studio

Lottare contro una malattia difficile e seria come il tumore non è facile e spesso c’è chi lascia travolgere dalle difficoltà della malattia e dai momenti complicati che essa comporta. Ma a volte ci sono delle vie traverse che possono tenere alto il morale, nonostante tutto, e portare anche dei benefici.

Fare sport e attività fisica, infatti, può portare numerosi benefici per la salute di chi lotta contro questo male. Lo sport è importante per chi sta affrontando un percorso difficile e l’aiuto che questo potrebbe dare è da non sottovalutare. Ecco cosa dice lo studio a riguardo.

Fare sport è importante: ecco cosa dice lo studio

La sfida ai tumori è tra le più importanti della nostra epoca. Sia dal punto di vista dei pazienti, che dal punto di vista di chi prova in tutti i modi a proporre loro soluzioni per migliorare la loro salute e il loro approccio alla malattia. Lo sport va in questa direzione.

LEGGI ANCHE –> LOUIS VUITTON: ECCO PERCHÈ LE BORSE COSTANO COSÍ TANTO, NON CI CREDERAI MAI

Fare una regolare attività fisica, infatti, può essere un aiuto enorme per chi sta affrontando questo difficile percorso e, a supporto del beneficio che lo sport può portare nella gestione della malattia, arrivano solidi dati ricavati da numerose ricerche scientifiche.

I primi risultati del progetto “Operazione PHALCO” (PHysicAL aCtivity for Oncology) mostrano come l’attività fisica messa a punto rispetto alle condizioni dei singoli pazienti, porta ad un aumento del 13% delle capacità funzionali, del 40% della forza muscolare e fino al 53% della flessibilità e mobilità articolare.

La ricerca, promossa dalla fondazione AIOM, incoraggia dunque a fare movimento e sport, integrando attività fisica alla riabilitazione dei pazienti oncologici dopo che questi hanno già affrontato la chirurgia. Una migliore capacità funzionale, muscolare e articolare rappresenta infatti un aiuto fondamentale.

LEGGI ANCHE –> ORA SOLARE: SPOSTARE INDIETRO LE LANCETTE CAUSA DEPRESSIONE INVERNALE

Inoltre, fare sport è un ottimo metodo di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e svolge una funzione fondamentale per il benessere psicofisico, andando a migliorare la qualità complessiva della vita. Svolgere attività fisica, quindi, rappresenta uno dei migliori strumenti da accostare alle cure mediche e ai consigli degli oncologi.