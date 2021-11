Costanza Caracciolo alza la temperatura a sorpresa mostrandosi sensuale come non mai: che scatto mozzafiato in bianco e nero per l’ex-velina! la Notizia!

Sebbene ultimamente sia stato molto criticato, il programma di Antonio Ricci ha avuto il grande merito di lanciare, molto spesso, tantissime showgirl nel mondo dello spettacolo.

Da anni le veline dominano la scena sul bancone di Striscia; un ruolo che diverse brave e bellissime ragazze (e poi donne) hanno ricoperto con successo. Tra queste, anche Costanza Caracciolo, che nei suoi anni come velina bionda al TG satirico ha formato una coppia da urlo insieme a Federica Nargi.

Un nuovo scatto mostra tutta la sensualità della showgirl siciliana classe ’90; in bianco e nero è completamente da impazzire.

Costanza Caracciolo, tutta la sua sensualità nel nuovo scatto in bianco e nero

Appassionata di danza sin da bambina, Costanza ha avuto l’opportunità far diventare la sua passione un lavoro proprio con Striscia; da lì in poi, diverse apparizioni in tv a giochi e reality (come concorrente) e anche a come co-conduttrice, ad esempio a Tiki Taka – Il Calcio è il nostro gioco.

Sebbene sia da anni lontana dalle telecamere, la Caracciolo non perde il contatto coi suoi tantissimi follower, mostrandosi sempre meravigliosa; a 31 anni, dopo essere diventata anche mamma, ci appare più radiosa che mai. La nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram è un primo piano che la immortala con uno sguardo intensissimo, quasi da ritratto pittorico; la showgirl indossa solamente un reggiseno, che trattiene a forza il suo décollété.

Coi capelli lunghissimi, sciolti e mossi, e con le tinte in bianco e nero, Costanza è una vera e propria Venere di sensualità, dotata di un corpo statuario coltivato con un intenso allenamento; tantissimi i mi piace dei suoi follower, con un entusiasmo visibile anche nei commenti.

“Che bella!” scrive Veronica Ruggeri, mentre Elena Santarelli e Carolina Marcialis esprimono i loro apprezzamenti per l’amica e collega commentando con diverse emoticon della fiamma; anche loro testimoniano quanto Costanza abbia alzato la temperatura.

Mentre per la sfera lavorativa è in attesa di nuovi progetti televisivi (oltre alle pubblicità) e si sta mettendo in gioco anche come stilista, nella vita sentimentale ha grande stabilità ed è veramente impegnatissima dalla sua famiglia.

Nonostante le critiche per la differenza d’età, dal 2019 è sposata con Christian “Bobo” Vieri, col quale aveva già da diverso tempo prima una relazione; la coppia ha due figli, la piccola Stella (nata nel 2018) e Isabel, nata nel 2020.