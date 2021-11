Il nuovo test ti fa scegliere fra una sola forma di quelle presenti nell’immagine, per scoprire così che tipo di viaggiatore sei.

Una fra le tante cose che ci è mancata in questo difficilissimo periodo di quarantene e distanziamento sociale è stata sicuramente la possibilità di poter viaggiare. Chiusi in casa, abbiamo capito ancora di più il fascino e la bellezza di un viaggio, che sia in solitaria o in compagnia di buoni amici, familiari o l’amore della propria vita.

Ma tu, che tipo di viaggiatore sei? Questo nuovo test propone un’immagine con alcune forme; scegline una e poi lasciati suggestionare dalla risposta, potresti veramente rimanerne sorpreso. Tutto ciò che devi fare è scegliere dall’immagine e poi continuare a leggere.

Nuovo test, scegli una forma e scopri che tipo di viaggiatore sei

A questo punto, hai sicuramente scelto una delle forme proposte: non ti resta quindi che scoprire che tipo di viaggiatore sei! Le risposte non sono basate su nessuno studio scientifico, ma possono essere curiose suggestioni e magari, chissà, anche aiutarti a scegliere il tuo prossimo viaggio…

Quadrato

Se la tua scelta è ricaduta sul quadrato, questo potrebbe indicare che sei un viaggiatore molto entusiasta e iperattivo; hai paura di rimanere senza fare nulla e questo ti spinge a programmare tantissime attività per ogni parte della giornata del viaggio.

Il tempo per il riposo pare per te sprecato, ed ogni ostacolo che incontri durante il viaggio lo trasformi in un’opportunità. Sei super organizzato ed efficiente, organizzi ogni dettaglio in un modo da far invidia a tutti.

La tua mente è analitica e ti permette spesso di risolvere situazioni difficili con ottimi risultati ma, dall’altro lato, dovresti essere più flessibile; lo stesso Colombo insegna che, delle volte, sono proprio i fuori programma a farci scoprire luoghi straordinari…

Triangolo

Hai scelto il triangolo? Allora sei un viaggiatore sensibile, ti piace avere un ritmo lento e goderti ogni minimo momento. Ami perderti tra i tuoi sogni, fatti dei suoni e dei colori della natura; sono i dettagli di un posto che ti affascinano, dalle persone incontrate alle differenti culture con cui si entra a contatto.

Nel viaggio cerchi appunto nuovi incontri, e non ami faticare; preferisci fare poco, ma bene, anche se il tuo essere idealista ti porta spesso ad imbatterti in parecchie delusioni.

Cerchio

Se la tua forma è stata il cerchio, allora dovresti essere un viaggiatore molto responsabile, sempre attento a come si muove soprattutto quando sei lontano da casa.

Ti piace programmare e analizzare i possibili rischi, non ami lasciarti guidare dall’istinto per prendere delle decisioni; quando incontri un ostacolo rifletti bene su tutte le possibili soluzioni.

Questo tuo modo di essere, anche protettivo nei confronti dei tuoi compagni di viaggio, di rende affidabile e rassicurante, un vero e proprio punto di riferimento; talvolta però, sei troppo apprensivo e rischi di non goderti il viaggio con “leggerezza”

Rettangolo

Tu che hai scelto il rettangolo sei un viaggiatore avventuroso, che nel viaggio cerca nuove sfide; ami esplorare, scoprire posti remoti e spesso anche pericolosi. Le tappe del tuo viaggio sono sempre diversi, odi la monotonia e ricerchi sempre nuove culture e civiltà da incontrare; ciò che è diverso, per te è sempre bello.

Nei tuoi viaggi ami anche svolgere attività solidali verso gli altri, ma l’essere troppo impavido ti porta ad esporti a pericoli che non prendi in considerazione come meriterebbero.

Zig Zag

Infine, se hai scelto questa forma, al contrario di quanto si penserebbe, sei piuttosto regolare e non ti piace fare viaggi troppo avventurosi; ami la comodità e condividere l’esperienza con le poche persone di cui ti fidi.

Le difficoltà per te sono traumatizzanti, prima di partire ti lasci spesso condizionare dall’ansia e controlli tutto e tutti; imparando a lasciarti andare, ti godrai probabilmente di più l’esperienza di viaggio.