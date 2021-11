Scopri quanto sei estroverso realizzando questo simpatico test. Quale immagine che vedi ti colpisce? Il risultato ti sorprenderà

Vorresti scoprire di più su te stesso e mettere alla prova il modo di relazionarti con gli altri? Se ti piace fare un lavoro introspettivo e ami l’astronomia, questo è l’articolo che fa per te! Concentrarsi nella comprensione del proprio io interiore, infatti, può aiutare molto per maturare e migliorare la propria socialità.

Il test che ti proponiamo oggi è molto particolare e realizzarlo sarà per te un esercizio molto divertente e utile. Se vuoi scoprire quanto sei estroverso e qual è il tuo modo di approcciare gli altri fai questo test e indica qual è l’immagine che ti colpisce.

Ecco il test che ti dice quanto sei estroverso

Sei una persona che ama e sa stare con gli altri oppure spesso preferisci stare con te stesso ed evitare situazioni in cui non riusciresti ad essere a tuo agio? Il test che ti proponiamo oggi è un simpatico gioco che ti dirà qual è il tuo livello di relazione con gli altri.

Tutto ciò che dovrai fare è guardare l’immagine in alto e scegliere quale immagine ti colpisce di più. Se ti piace l’astronomia e lo spazio, per te questo test sarà ancora più divertente. Dovrai scegliere, infatti, quale tra i corpi celesti presenti in figura ha maggiormente attirato la tua attenzione:

Mezza luna

Se la figura che più attirato la tua attenzione è stata la mezza luna, allora sei una persona a cui risulta difficile nascondere il tuo stato d’animo e i tuoi sentimenti. Quando ti trovi con persone amiche di cui sai che potrai fidarti, infatti, tendi ad aprirti e a confidare le tue sensazioni e i tuoi pensieri.

Ma questo non avviene quando con te ci sono persone che non conosci bene o di cui non ti fidi molto. Sei infatti molto diffidente nel confidarti con chi non è tuo amico e non ti conosce da molto tempo;

Luna piena

Se l’immagine che più ti ha colpito è stata la luna piena, sei una persona piuttosto introversa e non ami affatto confidarti con gli altri, anche se queste sono persone che sono spesso al tuo fianco. Nonostante questo, sai relazionarti con gli altri e il tuo modo di essere diretto e senza filtri fa di te una persona amichevole;

Il sole

Se la figura che più ha attirato la tua attenzione è stata il sole, allora sei una persona estremamente introversa. Potresti simpaticamente essere paragonato ad un eremita. Chi è con te non ti conosce fino in fondo e non ti senti pronto per aprirti veramente con gli altri, forse a causa della poca fiducia che poni in loro;

Palla arcobaleno

Se la palla arcobaleno ha attirato la tua attenzione durante questo test, sei una persona che tende a non mostrare a nessuno i propri sentimenti e i momenti di tristezza. Al contrario, invece, ti piace condividere con gli amici e le persone a te care gli episodi di gioia e felicità;

Stella

Se è la stella l’immagine che ha attirato la tua attenzione, probabilmente sei una persona totalmente estroversa. Ti piace aprirti con gli altri e raccontare gli episodi che ti sono accaduti durante la giornata. Senti di essere una persona fortunata e di avere molti amici con cui poterti confidare.