Wanda Nara è andata dal chirurgo o no? Il grande dilemma che accompagna las howgirl argentina moglie di Icardi, ma le foto non mentono.

Sempre provocatoria e super sensuale, Wanda Nara è finita più volte al centro delle polemiche, già soltanto per come è nata la sua relazione con l’attuale marito, Mauro Icardi.

Negli anni in Italia, prima al fianco di Maxi Lopez e poi appunto di Icardi (coi due che erano compagni di squadra) Wanda ha subito diverse critiche, specie da quando è diventata l’agente dell’attaccante; tantissimi dirigenti e tifosi si sono scagliati contro di lei.

Non immune, come abbiamo visto, nemmeno al gossip: oltre allo scandalo amoroso di cui è stata protagonista, tutti credono che la Nara abbia fatto più che qualche ritocchino. Sarà davvero così? Le foto pare che non mentano.

Wanda Nara è andata dal chirurgo? Le foto dicono se si è rifatta o meno

Seguitissima sui social, la Nara posta in continuazione degli scatti che la mostrano provocatoria e sensuale; le sue curve da capogiro fanno impazzire ogni volta tutti quanti, alzando tantissimo la temperatura.

I suoi detrattori però credono che la bellezza che sfoggia oggi non sia altro che il frutto di diversi interventi di chirurgia estetica subiti e, a quanto pare, hanno ragione.

Intervistato da Novella 2000 infatti, il dottor Alessandro Gualdi (medico chirurgo plastico specializzato in chirurgia estetica) ha confessato che in molti gli chiedono degli interventi fatti dalla Nara, che sarebbero diversi.

In prima battuta, la moglie di Icardi ha rifatto sia il naso che la bocca, ora molto più carnosa rispetto al passato; addirittura, sarebbe intervenuta chirurgicamente anche sul mento. Ad accompagnare i vari “ritocchini” lifting agli occhi ed alcune punturine di filler per le sopracciglia.

Insomma, non proprio una vera rivoluzione, ma poco ci manca, specie se guardiamo alle foto di gioventù della Nara. Certo, crescendo si cambia, ma la chirurgia estetica ha svolto un ruolo importante nella trasformazione della modella argentina.

A quanto pare comunque, nel corso della sua vita Wanda è riuscita ad ammaliare parecchi uomini, portando addirittura l’ex-migliore amico di Maxi Lopez, appunto Icardi, a cedere.

Naturale invece sembra essere il prosperoso seno della showgirl, sempre protagonista di tutti gli scatti che pubblica su Instagram; che sia in bikini o in tenuta d’allenamento, oppure con eleganti vestiti, il décollété della Nara pare sempre sia pronto ad esplodere.