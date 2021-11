Torniamo alle nostre amate illusioni ottiche. Osserva l’immagine e prova a fare il test: cosa vedi per primo? Testa, mano o pini?

Le illusioni ottiche rimangono sempre un ottimo strumento per scoprire il nostro metodo di ragionamento e le nostre facoltà cerebrali. Ognuno di noi ha una propria personalità, con una propria percezione del mondo circostante. Ecco quindi come, una semplice immagine, diventa utile per mettere in luce aspetti della nostra personalità. Prova quindi a fare questo test: cosa vedi per primo? La testa, la mano oppure i pini? Scopriamo insieme cosa significa.

LEGGI ANCHE —> Test: che animale vedi? Ecco un punto nascosto della tua personalità

Test della personalità – Cosa vedi per primo?

LEGGI ANCHE —> Test: Quale persona è la più anziana? Ecco la risposta che vi sconvolge

Se prima di ogni altra cosa, hai visto il volto femminile, vuol dire che sei una persona particolarmente attiva, creativa e sognatrice. Sicuramente hai delle spiccate tendenze artistiche, molto probabilmente nemmeno tu sei consapevole di tutto quello che sai fare. Il volto femminile inoltre, rappresenta anche la bellezza e l’eleganza: sei molto attratto dall’arte, dalla cura di se stessi e ti prendi molta cura della tua forma fisica e mentale.

Se invece hai visto la mano, sei una persona calma, equilibrata e con ottime capacità di controllo. Inoltre, proprio come la mano rappresentata con il palmo aperto, anche tu sei pronto ad accogliere il prossimo in tutte le sue peculiarità. Rappresenti una spalla su cui piangere, un amico fidato e una roccia a cui aggrapparsi nei momenti difficili.

Infine, se hai percepito i pini, sei una persona solare, energica e positiva. Le persone amano starti intorno, in quanto rappresenti l’ossigeno che arricchisce le loro giornate. Eppure, nonostante tu goda della stima e dell’attenzione di tutti, preferisci stare dietro le quinte, ascoltare invece che parlare, guardare invece che essere guardato. Di conseguenza, hai sviluppato una grande capacità di intuizione, risulta difficile trarti in inganno.