Ecco un simpatico test che ti dirà cosa ti aspetti davvero in questi ultimi mesi del 2021. Scegli una scimmia e leggi il risultato

Il nuovo anno è in arrivo. Siamo negli ultimi mesi del 2021 e c’è chi ha già iniziato a pensare ai nuovi propositi per il prossimo anno. Se invece vuoi provare ad approfittare dell’ultimo sprint finale di questo 2021, fai questo test scopri cosa potresti ancora fare per concludere in bellezza.

Finire con il piede giusto, infatti, non può che essere un ottimo auspicio per il nuovo anno. Iniziare il 2022 con tanta positività, infatti, ti aiuterà a mantenere energia positiva anche per l’anno che verrà. Risolvi quindi il test: scegli una scimmia e scopri cosa ti aspetti in questi ultimi mesi del 2021.

Cosa ti aspetti in questi ultimi mesi del 2021? Scegli una scimmia e scoprilo

Che progetti hai per questi ultimi mesi del 2021? Ti piacerebbe toglierti ancora qualche sfizio oppure preferisci godere ciò che hai raggiunto in quest’anno? Scegli una delle tre scimmie nella figura in alto e scopri cosa ti aspetti per gli ultimi mesi del 2021.

Scimmia numero 1

Se hai scelto la scimmia numero 1 sappi che questa fine dell’anno sarà caratterizzata dalla tua volontà di lavorare sull’autostima e la tua individualità. Recupera fiducia in te stesso e prova a mollare un po’ il freno anche se non riesci ad affrontare tutto con altre persone.

Cerca di affrontare di petto le situazioni difficili e non lasciarti travolgere dalla paura per il futuro e dal timore di restare da solo. In questi ultimi mesi del 2021 la connessione con te stesso aumenterà e tu non potrai che trarne beneficio.

Scimmia numero 2

Durante l’anno hai affrontato innumerevoli sfide e la scelta della scimmia numero 2 significa che tu adesso hai intenzione di raccogliere i frutti di questi sacrifici fatti. Ti sei contraddistinto per la tua grande perseveranza che ti ha aiutato a superare ogni difficoltà.

Finalmente ora potrai riposarti e pensare al nuovo anno con grande spensieratezza e gioia, ma soprattutto grande fiducia in te stesso. Evita problemi che potrebbero metterti in difficoltà e cerca di mantenere la tua serenità fino alla fine dell’anno.

Scimmia numero 3

La fine dell’anno sarà scandita da alcune difficoltà che dovrai affrontare con impegno e dedizione. Cerca di utilizzare tutta la tua saggezza per prendere le decisioni giuste nonostante non sarà facile affrontare tutto ciò. Ma da ogni esperienza si può trarre qualcosa di buono. Impegnati per fare in modo che vada così.