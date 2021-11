Test: che animale vedi? Ecco un punto nascosto della tua personalità

Vediamo insieme cosa vedi appeni guardi l’immagine, e ti rivelerà qualcosa che non conosci sulla tua personalità.

I test sono dei simpatici e divertenti giochi, spesso di pochissimi minuti, che ci permettono di scoprire qualcosa di noi.

Ovviamente vanno presi per quello che sono, ovvero non hanno una valenza scientifica, ma solamente di svago, anche se possono veramente dirci qualcosa.

Test: Cosa vedi per primo nell’immagine

Iniziamo con il dire che sei hai visto subito un lupo, sei una persona che vede le cose solamente in due modi, o bianco o nero.

Ma hai un pregio enorme, prendi decisioni in pochissimo tempo, anche se spesso sei sbadato, non hai paura assolutamente di vivere le emozioni che provi, anche se in passato ti hanno ferito molto.

Se invece hai visto subito una tigre, sei molto onesto e diretto, adori le avventure e la libertà, non ami particolarmente il lavoro o i posti che ti fanno sentire troppo stretto.

Se l’immagine che ti ha subito colpito è stata quella del cobra non ti sfugge mai nulla, e sei particolarmente creativo.

Per te l’amore è sempre molto calcolato e non ami particolarmente il romanticismo e le cose troppo dolci.

Se hai visto subito un gufo sei una persona saggia e che ama la calma, non ti fai mai condizionare da niente e da nessuno, ascolti sempre quello che gli altri hanno da dire ma poi fai di testa tua.

Se invece hai visto un cane, sei una persona che mette sempre il massimo in tutto quello che fa, e combatteresti fino alla fine per averlo.

Hai visto un leone? Sei una persona molto volitiva, puoi sembrare freddo e calcolatore ma cercando bene, un cuore lo hai, ma solamente pochissime persone lo possono vedere ed ammirare.

Se hai visto un pipistrello, sei una persona trasparente con tutti e che ispira fiducia agli altri, ti piace spendere bene il tuo tempo e non sopporti litigare, ma se bisogna difendere qualcosa o qualcuno non ci pensi un attimo e parti per l’azione.