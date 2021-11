Sabrina Salerno, la maglietta mette tutto in primo piano: incontenibile, e non soltanto sulla pista da ballo del programma della Carlucci.

All’esplosività di Sabrina Salerno pare non esserci proprio nessun limite e, ogni scatto, è una vera e propria bomba. La cantante, celebre volto dell’italo dance negli anni ’80, si è rimessa in gioco come ballerina partecipando a Ballando con le stelle; inutile dire come, tra i concorrenti, sia tra i più seguiti e acclamati.

Oltre che per la sua musica infatti (o per le doti che sta mostrando come ballerina) la Salerno incanta ormai da decenni con la sua bellezza mozzafiato e il suo giunonico fisico; l’apertura del suo profilo Instagram (che vanta al momento più di un milione di follower) non ha fatto altro che riaccendere vecchi e nuovi bollenti spiriti.

Sabrina Salerno, la maglietta mette tutto in primo piano

Gli adolescenti degli anni ’80, oggi uomini tra i cinquanta e i sessant’anni, quando vedono le foto di Sabrina tornano improvvisamente indietro nel tempo; la cantante però, proprio grazie ai social, ha conquistato anche le nuove generazioni, diventando per tutti (di nuovo) un’icona sexy.

Lei, dal canto suo, non ha nessuna voglia di nascondere tutta la sua sensualità, anzi; con ogni foto non smette mai di provocare e, sia a livello personale che lavorativo, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Questa nuova foto postata mostra Sabrina con dei pantacollant attillatissimi di un blu intenso, mentre indossa una pittoresca canottiera striminzita che richiama alle divise dei marinai.

Mostrandosi quasi come una “marinaretta” la Salerno, mano sul fianco, offre in primo piano il suo prosperoso décollété, che pare pronto a trasbordare dalla canottiera e dal reggiseno, che lo contiene per forza di cose a stento. Con le sue curve in mostra, l’atmosfera è come al solito più che bollente.

“Sono passati solo 2 mesi da queste foto…a me sembrano 2 anni…” scrive la Salerno nella didascalia, taggando sia Milly Carlucci che il suo insegnante e partner nel programma, il ballerino Samuel Peron; evidentemente, il programma sta intensamente coinvolgendo la Salerno.

Dopo questo scatto però, in molti pensano che in realtà, nonostante siano passati decenni dal suo esordio nel mondo della musica e dello spettacolo, siano passati solo mesi; il tempo per Sabrina sembra essersi fermato e la sua bellezza è più fiorente che mai.