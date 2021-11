Sabrina Salerno confessa: "Ho dolori ovunque", il motivo

Vediamo insieme la dichiarazione che ha fatto direttamente la bellissima Sabrina Salerno, che ha lasciato tutti senza parole.

Come sappiamo il noto programma condotto da Milly Carlucci e che vede una bellissima gara di ballo, è Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE —> Il paradiso delle signore: Flora indaga sulla morte di Achille

Sabrina partecipa al programma ed è anche molto brava, ma come tutti i concorrenti, in attesa della gara si allena per molte ore al giorno.

Sabrina Salerno ed i dolori che prova

La quarta puntata del programma è ormai sempre più vicina, e nelle ultime ore ha deciso di aggiornare i suoi follower su Instagram dicendo le seguenti parole:

“Ho dolori ovunque, non c’è una parte del mio corpo che non mi faccia male”

La bravissima e bellissima cantante, e non solo, sta trascorrendo davvero moltissime ore in sala prove insieme a Samuel Peron, ed i due hanno stabilito un’ottimo rapporto.

Ha continuato dicendo che il maestro di ballo la fa lavorare duramente e per questo motivo se le succede qualcosa è colpa sua, ovviamente scherzando.

LEGGI ANCHE —> U&D: Maria al vetriolo contro Gemma Galgani, ecco le parole shock

Ma siamo sicuri, che anche nel prossimo appuntamento l’esibizione tra Sabrina Salerno e Samuel sarà qualcosa di eccezionale e di molto bello, come è successo nei precedenti appuntamento.

Nella scorsa puntata, come abbiamo avuto modo di vedere, Al Bano ha deciso di ritirarsi per il bene della sua allieva, o almeno così ha dichiarato, perchè sul web sono nate varie discussioni, perchè in tanti hanno dichiarato che il motivo del suo ritiro era ben altro.

Avevano ipotizzato che avesse già dei concerti da fare e degli altri impegni, ma come lo stesso cantante originario di Cellino San Marco ha dichiarato non è assolutamente così.

Insomma una polemiche che si è sgonfiata nel giro di pochissimo tempo, e voi cosa ne pensate delle parole che sono state dette e che sono circolate sul web?

Trovate anche voi che Sabrina Salerno oltre ad essere una bravissima cantante e donna del mondo dello spettacolo è anche una bravissima ballerina, anche grazie a tutte le ore e all’impegno che sta mettendo nella sua partecipazione a Ballando con le stelle?