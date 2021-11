Torna Una Vita e lo fa con il botto: Felipe morirà a causa di Velasco. Ecco cosa potrebbe accadere nella prossima puntata

Siamo a metà settimana e gli episodi di Una Vita stanno entrando nel vivo riguardo la vicenda tra Velasco e Felipe. L’avvocato è accecato dalla gelosia e brama di uccidere l’Alvarez Hermoso per conquistare finalmente Genoveva.

Il tentativo di avvelenamento fallito non farà altro che alimentare la voglia di vendetta da parte di Velasco, che sta per mettere fine alla vita dell’Alvarez Hermoso. Felipe morirà a causa di Velasco? Ecco cosa dicono le anticipazioni della puntata del 4 novembre di Una Vita.

Una Vita, anticipazioni: Velasco è furioso e sta per uccidere Felipe

Felipe è sveglio e si è ripreso dal coma. Ma purtroppo ha perso la memoria e non ricorda nulla degli ultimi anni. Ha dimenticato l’incidente e i suoi ricordi si fermano a dieci anni prima, subito dopo la morte di Clelia. Genova ha deciso di approfittare di questa situazione per conquistare Felipe e tenerselo tutto per sé.

Ma Velasco è furioso e non sopporta che Genoveva abbia deciso di rimanere in ospedale con Felipe per stargli vicino e dimostrargli che lei è una donna amorevole. L’avvocato arde di gelosia e sta bramando un nuovo piano per uccidere Felipe.

Ancora una volta, l’avvocato si rivolgerà a Laura per togliere la vita a Felipe: se fallirà, lei e Lorenza non avranno più speranze. Sarà proprio a causa delle minacce della prigione che Laura accetterà ancora una volta di compiere l’omicidio ammazzare l’Alvarez Hermoso.

Ma Felipe morirà veramente per mano di Velasco? Da quanto si apprende dalle anticipazioni appena giunte, nulla è ancora stabilito. Ma Velasco ha in mente un piano e servirà tutto il suo ingegno e il massimo impegno di Laura per portarlo a compimento.

L’avvocato della Salmeron metterà in scena un furto nella casa di Genoveva, in modo da costringere la dark lady a lasciare momentaneamente l’ospedale e lasciare libera di agire Laura, che potrà soffocare con un cuscino Felipe. Ci riuscirà? Per scoprirlo bisognerà guardare la puntata di Una Vita del 4 novembre 2021, alle 14:10 su Canale 5.