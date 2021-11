Test personalità: guarda attentamente l’immagine e scegli la figura che ti attira di più. Quella che scegli rivela un tuo lato nascosto del tuo carattere. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo, i test sulla personalità, sono diventati sempre più popolari sul web, questi test psicologici, oltre ad essere molto divertenti, ci permettono di scoprire alcune lati del nostro carattere di cui non eravamo a conoscenza.

Quello che vi proponiamo oggi è molto semplice, vi basterà scegliere una tra le tre figure stilizzate nell’immagine qui sopra, sembrano ma simili ma guardando attentamente sono molto diverte tra loro, colori e particolare che le rendono uniche.

Grazie alla figura che andrai a scegliere potrai scoprire un lato nascosto di te stesso.

Vediamo insieme come funziona.

Leggi anche->Copripiumino: come infilarlo in un secondo con questo trucco semplicissimo

Test Personalità: scegli la figura e scopri il lato nascosto del tuo carattere

Vi chiederete come funziona? è molto semplice ti basta scegliere la figura che più ti piace e dopo andare a leggere il profilo corrispondente. Cosa aspetti?

Se hai scelto la figura con bocca gialla, dietro alla tua apparenza solare e determinata nascondi un po’ di sfiducia in te stesso. Sembri molto sicuro di te ma in realtà dubiti spesso, segretamente, delle tue capacità.

Se hai scelto la figura con la bocca fucsia, sei una persona che solitamente non ama primeggiare e nemmeno mettersi troppo in mostra. Tuttavia, in alcune occasioni, tiri fuori un’altra parte di te, estroversa e sopra le righe. Che in pochi conoscono.

Leggi anche->Mandarini: Non buttare le bucce, fai un errore enorme

Se hai scelto la figura con bocca rossa, sei una persona molto socievole, hai gusti eccentrici e originali, ami distinguerti. Il tuo lato nascosto è molto più tradizionale e conformista della tua apparenza fuori dalle righe.

Tu quale hai scelto?