Le anticipazioni dell’ultima puntata de’ Il Cacciatore 3, non annunciano niente di buono: arriva un addio completamente inaspettato.

La nota serie tv Il Cacciatore 3 sta giungendo al termine, quest’anno la produzione ha affidato la regia a Fabio Paladini, con la sceneggiatura di Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella. Quest’ultima ha conquistato un grandissimo successo, fin dalla prima messa in onda nel 2018. Ad oggi, in occasione del gran finale di stagione, sono state rivelate le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction, prevista per mercoledì 10 novembre, alle 21.25 su Rai2. La serata si articolerà in due episodi: La caccia invisibile e Ciao Saverio, ci saranno degli avvenimenti shock e – soprattutto – un addio completamente inaspettato.

LEGGI ANCHE —> Il cacciatore 3 anticipazioni: Nascerà qualcosa di importante in questa stagione

Il Cacciatore 3 – Anticipazioni ultimi episodi

Dalle anticipazioni degli ultimi episodi della serie, possiamo intuire immediatamente che il finale di questa stagione sarà decisamente intrigante. Saverio Barone finalmente può tornare a fare il suo lavoro e assicurare i mafiosi alla giustizia, tuttavia sembra che il Pm deciderà di lasciare il pool antimafia nelle mani della collega Paola (interpretata da Linda Caridi). Nel frattempo, il boss Bernardo Provenzano di troverà sempre di più con le spalle al muro.

LEGGI ANCHE —> Mom 8: iniziata l’ultima edizione dopo l’addio di Christy

LEGGI ANCHE —> Il Cacciatore 2: anticipazioni prima puntata 19 febbraio 2020

Mentre Barone si dedica esclusivamente al mafioso più pericoloso – Pietro Aglieri – quest’ultimo si metterà contro Provenzano, pianificando il suo omicidio per vendicare la morte di Davide. I due boss lotteranno fino all’ultimo colpo di astuzia, ma – nel corso dell’episodio – si scoprirà che Provenzano gode della protezione dei politici romani. Cosa succederà quindi in questi due episodi e soprattutto Barone riuscirà ad incastrare definitivamente i due boss mafiosi? Dovremo attendere la messa in onda della puntata prevista per il 10 novembre in prima serata.