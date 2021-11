Che spettacolo Wanda Nara, il lato B da capogiro in bella mostra col selfie allo specchio: la foto è assolutamente bollente.

Ogni volta si pensa che non possa fare di più, e invece lei continua a stupire scatto dopo scatto facendo perdere i sensi a chiunque; la Nara, in quanto a sensualità e provocazione, sembra essere davvero imbattibile.

La showgirl argentina ha recentemente dato spettacolo per Halloween (facendosi immortalare col suo travestimento da sexy gatta, più bollente che spaventoso) ma a quanto pare, a distanza di pochi giorni, ha deciso nuovamente di far impazzire i suoi fan.

Il selfie allo specchio è assolutamente bollente ed offre un panorama da sogno: il lato B di lady Icardi è completamente in bella mostra e più in forma che mai.

Wanda Nara, il selfie allo specchio mostra il lato B da impazzire

Wanda è stata più volte accusata di essersi rifatta e di aver subito una trasformazione più che evidente; dal canto suo lei, ignorando qualsiasi tipo di critica, continua a mostrare la sua sensualità, sempre lodata dai suoi milioni di follower.

Frutto in parte dei doni di Madre Natura e in parte di un costante allenamento, il corpo della showgirl si presenta prosperoso e statuario come pochi altri; da qualunque prospettiva la si guardi, Wanda è sempre uno spettacolo.

Questa volta, protagonista del nuovo scatto non è il suo prosperoso décollété, che pure si intravede, ma il lato B dell’argentina; in intimo davanti allo specchio, la Nara si scatta un selfie che mostra un viso angelico e i due glutei marmorei sullo sfondo, riflessi nello specchio, messi in tensione dalla gamba piegata.

Leggi anche –> Che spettacolo Miriam Leone: Viso angelico e un fisico statuario

A quanto si legge dalla didascalia, Wanda è attualmente impegnata in una sessione di shooting nella sua vecchia casa, Milano; oltre che con la sua linea di cosmetici, lavora infatti spessissimo come modella. In attesa del suo team, la Nara ha deciso quindi di scattarsi una foto che ha offerto un immenso piacere agli occhi di tutti i suoi fan.

Leggi anche –> Che schianto Chiara Biasi: Il vestito non copre praticamente nulla

Tantissimi sono stati i mi piace, così come i commenti, specie di tutto il suo entourage dello shooting; anche col freddo che avanza, lady Icardi non soltanto si mostra poco vestita e dal sangue “caliente”, ma alza l’atmosfera di tutti. La showgirl è meravigliosa e chissà che presto, magari a causa del ritorno in Serie A del marito Mauro, non possa tornare protagonista anche della nostra tv.