Ecco un simpatico test che ti regala uno splendido messaggio per te, scegli un fiore associato al tuo mese di nascita e guarda cosa ti regala

Scoprire qualcosa in più su noi stessi ci aiuta a crescere interiormente e a maturare. Dedicare del tempo a comprendere il nostro io interiore ci aiuta avere più consapevolezza di chi siamo e delle potenzialità che possiamo avere, anche nei confronti degli altri.

Fare dei simpatici test come quello che ti proponiamo oggi è un ottimo modo per chiederci chi siamo veramente e riflettere su noi stessi. Questo divertente gioco ti propone di scegliere il fiore corrispondente al mese della tua nascita e leggere il messaggio che c’è per te.

Scegli il fiore del tuo mese: c’è un messaggio per te

Aumentare l’auto-conoscenza attraverso test e giochi è possibile se hai del tempo libero e un po’ di inventiva. Il gioco che ti proponiamo oggi consiste nello scegliere un fiore corrispondente al vostro mese di nascita e leggere cosa c’è scritto per voi.

Gennaio

Se il mese della tua nascita è gennaio, il fiore dedicato è il garofano. Questo splendido fiore ti dice che hai una grande predisposizione a renderti disponibile per gli altri. Ti piace che le altre persone siano felici e questo fa di te una persona molto altruista;

Febbraio

Sei nato a febbraio? Il fiore che c’è per te è l’iride. Questo vuol dire che sei una persona dalle mille risorse. Possiedi grande intelligenza e hai l’abilità di trovare soluzioni a problemi complessi. Sei circondato di buoni amici che fanno di te una persona felice;

Marzo

Sei nato a marzo, il mese della primavera. Il tuo fiore è la giunchiglia e il messaggio che c’è per te dice che sei una persona piuttosto introversa. Non c’è nulla di male in questo, anzi, sei una persona molto sensibile e hai un grande amor proprio;

Aprile

Se il mese della tua nascita è aprile, il tuo fiore è la margherita. Questo meraviglioso fiore ti dice che sei una persona sempre al centro dell’attenzione e che possiedi molto fascino agli occhi degli altri. Sei una persona che si impegna molto e i tuoi amici ti ammirano tanto per questo;

Maggio

Chi è nato a maggio possiede il fiore del mughetto. Il tuo modo di stare al mondo rappresenta uno stimolo per gli altri e sei una persona piena di energia. Questo fa di te una persona con un grande ottimismo. Non ti fai influenzare dal giudizio altrui e cerchi sempre nuove esperienze che ti facciano stare bene:

Giugno

Se sei nato a giugno, il fiore del tuo compleanno è la rosa. Senza dubbio questo fiore fa di te una persona molto passionale e romantica. Ti piace stabilire obiettivi raggiungibili e progetti la tua vita in modo da poter stare con le persone che vuoi bene;

Luglio

Chi è nato nel mese di luglio possiede il fiore della speronella. Ecco il messaggio che ha per te: “sii sempre orgoglioso della persona che sei e non preoccuparti se spesso non ti senti all’altezza delle sfide della vita”. Sei certamente una persona che ha bisogno di autostima e, quando questo avverrà, ti accorgerai di quante qualità possiedi;

Agosto

Se sei nato ad agosto, il fiore che ti rappresenta è il gladiolo. Questo meraviglioso fiore rappresenta la saggezza e la consapevolezza. Non hai paura di affrontare le sfide della vita e fai tesoro delle tue esperienze per prendere le giuste decisioni;

Settembre

Il fiore per i nati nel mese di settembre è l’aster. Questo fiore rappresenta l’empatia e l’indipendenza. Sei una persona che percorre la sua strada senza farsi condizionare, soprattutto dagli atteggiamenti sbagliati degli altri;

Ottobre

Se sei nato ad ottobre, il tuo fiore è la calendula. Questo meraviglioso fiore rappresenta il lavoro duro e la ricerca costante al miglioramento fisico, psichico e prestazionale. Ti piace aiutare chi collabora con te, anche se non tutti comprendono sempre le tue qualità;

Novembre

Il fiore per i nati nel mese di novembre è il crisantemo. Questo vuol dire che sei una persona che cura molto il suo io interiore e dedica molto tempo alla propria crescita personale. Analizzi te stesso continuamente e cerchi di migliorare le tue abitudini e i tuoi cattivi vizi;

Dicembre

Il mese di dicembre riserva per te il fiore della poinsettia. Sei una persona molto timida e non ami stare in mezzo agli altri. A volte pensi di non essere gradito/a agli altri e questo ti blocca. Ma quando sei con le persone che ti amano tiri fuori il tuo vero io e riesci ad essere una persona creativa e divertente.