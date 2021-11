Manila Nazzaro è felicemente fidanzato con un ex calciatore: ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro marito della gieffina.

L’ex Miss Italia – Manila Nazzaro – è felicemente fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due, dopo l’esperienza di Temptation Island, si sono resi conto si essere pronti per convolare a nozze, tanto che il pubblico a casa è riuscito immediatamente a percepire l’incredibile amore che lega questa coppia. Amoruso si è mostrato particolarmente comprensivo e amorevole nei confronti della compagna, mentre Manila ha deciso di esprimere il proprio sentimento senza filtri.

Quest’estate, Manila e Lorenzo hanno provato ad allargare la famiglia. Purtroppo però la modella ha subito un aborto spontaneo. Fondamentale fu quindi la presenza di Amoruso, il quale sostenne la sua anima gemella in questo momento molto doloroso e delicato. Scopriamo insieme qualcosa in più sul principe azzurro di Manila Nazzaro.

Ecco chi è Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è nato a Bari, il 28 giugno del 1971. La carriera calcistica del compagno di Manila Nazzaro incomincia immediatamente, in giovane età infatti – precisamente nel 1989 – il 50enne inizia debutta in Serie A, confrontandosi contro l’Inter nel ruolo di difensore. Da allora, Lorenzo Amoruso conquisterà grandissimi successi professionali, dalla vittoria di Coppa Italia al conseguimento del titolo di Miglior Giocatore della Scottish Premier League nel 2002.

Oltre che come calciatore, Lorenzo Amoruso ha fatto grandi conquiste anche nel panorama televisivo: nel 2016 ha condotto Squadre da incubo su TV8, ha partecipato a Celebrity Masterchef e, successivamente, ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione, insieme a Manila, al programma Mediaset Temptation Island.

Insomma, nonostante Lorenzo e Manila rappresentino il classico cliché del calciatore che si innamora della modella, i due non hanno proprio niente di banale. Il loro amore è forte, unico, autentico e vero e lo hanno dimostrato ampiamente in più di un’occasione. Non vediamo l’ora di vederli convolare a nozze e, chi lo sa, forse un giorno riusciranno anche a realizzare il sogno di diventare genitori.