Aida Yespica: bellissima con il top bianco che contiene a stento le sue forme

Aida Yespica bellissima come non mai con un piccolissimo top bianco, che a stento contiene tutte le sue forme: lo scatto della showgirl.

Poche donne sanno lasciare tutti senza fiato come Aida Yespica. Dotata di una bellezza sopraffina e di un fascino tutto latino, la modella e showgirl venezuelana, alla soglia dei quarant’anni, sembra essere più in forma che mai.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di qualche anno fa, Aida aspetta ancora di rilanciarsi in tv; al momento, è impegnata come modella e attivissima sui social, tanto che ha già messo nel mirino il milione di follower. Continuando a mostrarsi in varie foto, la Yespica sembra non soffrire il freddo; più sensuale che mai, indossa solamente un top bianco piccolissimo.

Aida Yespica, il top bianco non contiene le sue abbondanti forme

Come sappiamo, la showgirl è finita recentemente sotto i riflettori per una spiacevole situazione che l’ha vista coinvolta nello scandalo legato agli audio rubati a Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

A quanto pare, secondo il presidente, l’allora allenatore della squadra José Mourinho avrebbe parlato male della Yespica a Mesut Ozil, relazione con cui sembra avesse un flirt all’epoca; il portoghese avrebbe addirittura definito la showgirl una “facile”, raccontando di vari coinvolgimenti sessuali di Aida con molti tra dirigenti e calciatori di Milano.

Dal canto suo, la Yespica si è già mossa legalmente, ma al momento sembra lasciare da parte le varie chiacchiere; dedicandosi ai suoi follower, ha deciso ora di postare una nuova foto che la ritrae in quel di Milano, sensuale come sempre.

I capelli mori sono mossi dal vento, mentre Aida si accarezza il viso con una mano; in primo piano però, l’esplosivo décollété della Venezuelana, contenuto a stento dal reggiseno indossato. La giacca aperta indossata non copre nulla e le forme strabordano.

Leggi anche –> Chicago Fire: ecco cosa succede nell’episodio dopo l’addio di Casey-VIDEO

“Libertà” l’hashtag utilizzato dalla modella per la sua foto, che si sta godendo un nuovo capitolo della sua vita. Lo scatto è stato travolto dai like dei fan da ogni parte del mondo; nei commenti si sprecano i complimenti, fra emoticon a bacio, con gli occhi a cuoricino e fiamme.

Leggi anche –> Sara Croce: tramonto al mare e lato B in primo piano, uno spettacolo!

Nonostante sia lontana da tempo dalla tv, i fan italiani pare non abbiano dimenticato la bella showgirl venezuelana; nella speranza di tornare presto sul piccolo schermo, lei continua ad incantare tutti su Instagram. Dopo tanti anni, la Yespica è sempre al top e fa sognare.