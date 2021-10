Sara Croce come una favola si fa fotografare al mare al tramonto, ma il primo piano è tutto sul suo lato B da capogiro: spettacolo totale.

I social stanno dando modo a due diverse generazioni di showgirl di mostrare la propria bellezza, a dimostrazione ancora una volta di come il fascino non sia una questione d’età.

E mentre Sabrina Salerno, Elisabetta Gregoraci, Elisabetta Canalis e tante altre più che quarantenni dimostrano di reggere il passo, nuovi bellissimi volti nel mondo dello spettacolo stanno emergendo.

Togliendo la ben nota Diletta Leotta, i fan impazziscono per le influencer Chiara Nasti e Giulia De Lellis, così come per Carolina Stramare (ex-Miss Italia e ora volto di Helbiz) e Sara Croce. Proprio quest’ultima ha ora dato di nuovo spettacolo sul suo profilo Instagram, facendosi immortalare in una suggestiva location; il suo corpo è da infarto.

Sara Croce, la foto al tramonto mette il lato B in primo piano: spettacolo totale

Classe ’98, la Croce è ormai un volto noto della nostra tv; dopo aver preso parte a Miss Italia, nel 2017, si è fatta notare (pur non vincendo) ed è entrata a far parte della scuderia di showgirl Mediaset.

Il suo viso angelico e il corpo scolpito, reso marmoreo dal costante allenamento e slanciato dai 179 cm d’altezza della ragazza, hanno fatto sì che la Croce venisse scelta come Madre Natura per l’ottava edizione di Ciao Darwin. Vedendo le foto sul suo profilo Instagram, non ci chiediamo minimamente il perché della scelta; che sia in bikini o con abiti eleganti, Sara riesce sempre a meravigliare tutti.

Questa volta, il nuovo scatto (ricordo estivo) la vede sul bagnasciuga, coi piedi appena accarezzati dalle onde del mare; sullo sfondo, un meraviglioso tramonto, con l’atmosfera in ombra che fa risaltare il corpo della Croce, avvolto in un costume intero bianco.

In primo piano nello scatto il lato B scolpito della modella dai lunghi capelli biondi, che dipinge una scena suggestiva letteralmente da infarto. “Missing it so much” scrive Sara nella didascalia, in ricordo di romantici attimi estivi; al momento, il freddo e l’inverno si avvicinano, ma bellezze del genere sanno sempre portare la luce.

Tantissimi i like al post, così come diversi i commenti tutti dedicati a Sara, definita una “dea”. Il futuro sembra essere suo e presto potremmo vederla maggiormente coinvolta nel mondo dello spettacolo; al momento, la Croce è protagonista con un altro programma di Bonolis, Avanti un altro!, dove veste i panni della Bonas.

Le riprese delle puntate della nuova edizione si stanno svolgendo adesso e, sicuramente, metteranno ancora di più in luce la Croce (che si troverà al fianco di Ilona Staller e Clayton Norcross,il primo Thorne di Beautiful) lanciandola definitivamente sul piccolo schermo.