Dayane Mello: ecco la verità di cosa è successo quando è morto il fratello

Che cosa ha spinto Dayane Mello a rimanere nella Casa del GF Vip anche dopo la morte del fratello? Nelle ultime ore sono spuntate alcune rivelazioni davvero inquietanti.

Tutto è successo ormai tanti mesi fa: era lo scorso febbraio quando Dayane Mello, che si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, apprendeva della morte del fratello Lucas, deceduto in Brasile a causa di un incidente stradale. La sua decisione di rimanere comunque in gioco aveva stupito tutti. Negli ultimi giorni, però, sono emersi dei dettagli su chi l’avrebbe spinta a rimanere nel reality, e la scoperta è inquietante.

Gli italiani lo hanno potuto vedere in diretta: tutto il dolore di Dayane Mello è stato ripreso dalle telecamere del GF Vip, e così la modella brasiliana dopo aver ricevuto la notizia della morte di Lucas è passata dall’essere una concorrente di ferro, tra le più agguerrite, a vestire i panni della sorella dal cuore spezzato, distrutta dal dolore per la morte del fratellino ancora giovanissimo (aveva 26 anni).

La sua sofferenza era sotto gli occhi di tutti, tanto che anche i suoi coinquilini nella Casa le avevano consigliato di lasciare il gioco e di volare in Brasile per il funerale e per affrontare il dolore accanto ai propri cari. Ma Dayane ha voluto proseguire la sua esperienza nella Casa, e i sospetti adesso sono che qualcuno l’abbia convinta a restare.

Dayane Mello, il fratello l’ha convinta?

Sulla vicenda ha provato a fare luce il giornalista Gabriele Parpiglia che durante il programma ‘Bianco e Nero’, andato in onda il 26 ottobre su Live Now, ha rivelato alcuni retroscena. Secondo le sue parole, dietro la decisione della Mello c’è l’altro fratello di Dayane, Juliano. Sarebbe stato lui a convincerla di proseguire, nonostante l’istinto di Dayane fosse stato quello di abbandonare il reality. È stato proprio dopo la chiamata tra i due che la Mello ha cambiato idea: sembra che Juliano sia riuscito a convincerla dicendole che il fratello appena scomparso, Lucas, avrebbe voluto che lei continuasse, in quanto teneva tantissimo alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Ma non è finita qui: sembra che Juliano abbia un ruolo chiave anche nella nuova esperienza che Dayane sta facendo, così come sostenuto da Parpiglia. Attualmente infatti la modella sta partecipando in Brasile al reality ‘A Fazenda‘, molto simile nelle dinamiche al Grande Fratello. Qui, Dayane è stata vittima di molestie da parte del cantante Nego Do Borel, che, dopo le aspre critiche dei fan della Mello, è stato espulso dal programma.

Ma, ancora una volta, Dayane continua il gioco, versando in evidente stato di confusione dato che nel momento delle molestie era ubriaca e non le ricorda. È sempre l’ombra del fratello ad incombere su Dayane, e Gabriele Parpiglia non manca di denunciare la situazione ricevendo insieme ad altri giornalisti chiare minacce da parte di Juliano.

